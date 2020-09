Dirigente del Stasac en Culiacán cobraba doble sueldo

Recursos Humanos detecta que Julio Duarte Apan cobraba como empleado de la Comuna y de la Comisión Municipal para el Desarrollo de Centros Poblados; demanda al Ayuntamiento

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán detectó que el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán cobraba como empleado de la Comuna y de la Comisión Municipal para el Desarrollo de Centros Poblados, por lo que decidió suprimirle uno de los cheques.

Esto propició que Julio Enrique Duarte Apan, demandara al Ayuntamiento, litigio que aún está en proceso.

“Cuando esta administración llegó nos dimos cuenta que él cobraba 30 y tantos mil pesos aquí en el Ayuntamiento y 30 y tantos mil pesos en el COMUN; espérate, ¿por qué estás cobrando en las dos partes? Le quitamos el cheque de COMUN, porque COMUN es una paramunicipal, y estaba en el sindicato y estaba cobrando doble nómina, entonces ahorita tiene demandado al Ayuntamiento”, explicó la directora de Recursos Humanos, Yolanda Martínez Sotelo.

“Entonces me dice, porque vino, vino a hablar conmigo, me dijo que si por qué se lo habíamos quitado, ¿estás trabajando en el COMUN?, le dije; no, pero es un derecho que yo adquirí. No estás trabajando en el COMUN”.

COMUN es la Comisión Municipal para el Desarrollo de Centros Poblados.

Noroeste tuvo acceso a una copia de la denuncia, en la que Duarte Apan detalla que entró a laborar en marzo del año 2000 a dicha paramunicipal y en septiembre de 2009 se le asignó la compensación.

“Me dijo: mire licenciada, lo que pasa es que yo antes hacía tiempo extra en el COMUN; okei, tú lo estás diciendo, antes, ahorita ya no estás trabajando en el COMUN, mucho menos estás haciendo tiempo extra, entonces no se te va a pagar, le dije; pues voy a demandar, dijo, pues demanda”, explicó Martínez Sotelo.

“Demanda, nada más que te recuerdo que pueden suceder dos cosas, le dije: o ganas y te van a pagar o pierdes y tienes que regresar todo el dinero que indebidamente cobraste, porque ese dinero es del pueblo, no es de nosotros”.

En la demanda tiene el folio 216-10/2019 en el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, Duarte Apan señala que se le dejó de pagar desde noviembre de 2018.

“Solicito se integre la prestación denominada COMPLEMENTO QUINCENAL, con mi salario, para que se me pague en un solo talón de pago, complemento a la cual se le asigna la clave 002 en las prestaciones de mi talón de pago, pero que se ha venido pagando en documento aparte”, dice el escrito.

“... se me vino pagando de manera ordinaria, periódica, continua y permanente, hasta la primer quincena de noviembre de 2018, ya que a partir del día 1 de noviembre de 2018 inexplicablemente de manera arbitraria el demandado dejó de pagármelos, prestación ésta a la que tengo derecho, todavía que es parte integral de mi salario, porque cumple todos los requisitos que deben tener un complemento, además se encuentra regulada por el contrato colectivo vigente signado entre el Ayuntamiento de Culiacán y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán”.

La cantidad que se le suprimió, según explica el propio Duarte Apan en la demanda, es de más de 46 mil 600 pesos.

Noroeste buscó una declaración sobre este tema con el dirigente del Stasac, pero no hubo respuesta.