CUOTA EJIDAL

Dirigentes damos nuestro esfuerzo, no podemos dar nuestro dinero: Espinoza Lagunas

El presidente del Congreso Agrario Permanente defiende el descuento de la cuota liga que se hace a los productores en las cosechas

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Las luchas emprendidas por las organizaciones en la defensa de los productores agrícolas tienen un costo y éste debe ser absorbido por todos, no solo por los dirigentes, manifestó Agustín Espinoza Lagunas.

Ante la insistencia de la Diputada local guasavense, Flora Miranda Leal, de desaparecer la cuota ejidal y otras deducciones que se le hacen a los agricultores por sus cosechas, el presidente del Congreso Agrario Permanente señaló que hay personas que siguen sin entender que las gestiones tienen un costo económico.

“Cuando hay que ir a la Ciudad de México a hacer gestiones no puedo llegar al aeropuerto y decirles ‘es que voy a arreglar un asunto de los productores, dame un boleto gratis’, me van a decir ‘ve a lo que te dé tu ching… gana, pero aquí pagas el boleto’, no puedo llegar a la gasolinera y decir ‘cárgame gasolina porque voy a una reunión a Guasave’, ‘pos vaya para donde vaya, aquí paga la gasolina’, o para pagar la caseta y todo eso”, explicó.

El líder campesino manifestó que el tema de los recursos económicos que se le dan a las organizaciones agrícolas y que aportan los mismos agricultores es algo que se resolvió desde hace muchos años y se tiene que respetar.

“El cura sirve a la Iglesia y debe vivir de la Iglesia, por eso es propicio ahorita refrendar el apoyo. Nosotros, los dirigentes de las organizaciones, por supuesto que damos lo mejor de nosotros, nuestros conocimientos, nuestras relaciones, nuestros esfuerzos y nuestra disponibilidad, no podemos dar también nuestro dinero, damos lo que está en nuestras manos dar y si esta es una lucha de todos, nos tiene que costar a todos”, reiteró.

Espinoza Lagunas puso como ejemplo la lucha que se tuvo que emprender en días pasados cuando cientos de agricultores tuvieron que manifestarse en la caseta de Cuatro Caminos para poder garantizar la contratación de casi 70 mil toneladas de maíz que estaban en la incertidumbre, ya que no había condiciones para contratar un solo kilo.

Por ello, sostuvo, es que entre todos los productores deben de respaldar a los dirigentes, ya que es la base la que le da fuerza a estos movimientos.