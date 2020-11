Dirigentes del PRI, PAN, PRD y MC plantean mega alianza para lograr mayoría en San Lázaro y ser contrapeso a AMLO

En el marco del Encuentro Empresarial 2020, edición virtual, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, los dirigentes partidistas dialogaron con el líder empresarial Gustavo de Hoyos Walther, donde convinieron en la necesidad de cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en los diversos gobiernos locales

Noroeste / Redacción

Los presidentes de los principales partidos de oposición, Alejandro Moreno Cárdenas, del Revolucionario Institucional (PRI); Marko Cortés Mendoza, de Acción Nacional (PAN); Jesús Zambrano Grijalva, de la Revolución Democrática (PRD); y, Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano (MC), coincidieron en que es necesario construir en el proceso electoral de 2021, una nueva mayoría política en el País, que sirva de contrapeso al Gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido Morena.

En el marco del Encuentro Empresarial 2020, edición virtual, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, los dirigentes partidistas dialogaron con el líder empresarial Gustavo de Hoyos Walther, donde convinieron en la necesidad de cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en los diversos gobiernos locales.

Para así frenar lo que consideraron un avance hacia el centralismo y el autoritarismo. Ante ello, los dirigentes partidistas manifestaron su disposición a construir acuerdos, alianzas y/o coaliciones en las elecciones locales y federales.

En su turno, el dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas señaló que es claro que los partidos de oposición pueden competir solos el próximo año.

Sin embargo, el Gobernador con licencia de Campeche afirmó que el PRI podría ir en coalición total en los 300 distritos federales para así obtener la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

"El principal contrapeso está en el Poder Legislativo. El acuerdo de todos es ganarle a la bancada oficial y partido en el Gobierno y [ello] se gana con suma de esfuerzos", indicó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI durante el Encuentro organizado por la COPARMEX.

Moreno Cárdenas detalló que el acuerdo para una gran coalición sería apoyar a los partidos en los distritos que hayan quedado en segundo lugar en las recientes elecciones federales, que en el caso del PRI son 97 distritos; mientras que el PAN fueron 92 y el PRD en 38, que dan un total de 227 distritos competitivos en los que podrían ir juntos y a los que se podría sumar MC.

Durante su intervención, Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, habló de una coalición parcial en San Lázaro, así como de explorar candidaturas comunes en algunas entidades, ya que aseguró se le puede ganar a Morena, porque sus gobiernos no están bien evaluados por los ciudadanos a los que gobiernan, según dijo.

"Claro que es posible lograr tener el próximo año una nueva mayoría en la Cámara de Diputados si todos anteponemos el bien superior de nuestro País sobre los intereses partidistas", expuso el presidente del CEN de Acción Nacional.

En su momento, Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, se dijo dispuesto a una coalición parcial federal, pero ello como condición para que los partidos políticos de oposición sean aliados en las diversas elecciones estatales.

El presidente nacional perredista defendió la definición de la dirección de su partido de priorizar las coaliciones federales, así como estar abiertos a partidos y organizaciones, e ir en coalición parcial hasta el 150 distritos federales y tratar de ganar solos en los distritos en que cada partido sea competitivo.

"Lograr así conformar esta nueva mayoría y en función de eso debe subordinarse lo local. Si no hay acuerdos en lo federal para qué ir a lo local, no tiene caso", expuso Zambrano Grijalva durante el Encuentro Empresarial 2020 de la COPARMEX.

Castañeda Hoeflich, de MC, coincidió en la necesidad de la construcción de una nueva mayoría en el País, pero expresó diferencias, que llamó "tácticas", que incluyen un rechazo a coalición en lo federal para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como apertura para alianzas y coaliciones locales, al igual que en las estatales.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano dijo que si bien coincide en la necesidad de fortalecer los contrapesos y construir una nueva mayoría, su partido parte de que en 2021 no habrá una elección, sino muchas elecciones.

Ante ello previó que debe construirse un solo polo opositor que facilite el enfrentamiento y descalificación del presidente López Obrador y su partido Morena.

Además, agregó que está en contra de la concentración del poder, el debilitamiento de las instituciones y la polarización y crispación del país que caracterizan al actual Gobierno federal.

Castañeda Hoeflich señaló que está en la mejor disposición de construir nuevas mayorías. Sin embargo, dejó claro que a nivel federal MC logró impulsar un bloque de contención, tanto en San Lázaro como el Senado de la República, como una forma de construir contrapesos.

"Toda la disposición [para] acuerdos en lo local, porque no puede ser una elección plebiscitaria a favor o en contra del presidente [López Obrador", señaló el dirigente nacional de MC, quien también refirió también a la Alianza Federalista, a la cual puso como ejemplo de una solución local con apertura a los que no participan en dicho proyecto.

Por otra parte, el académico José Woldenberg Karakowsky y el historiador Héctor Aguilar Camín, disertaron para identificar los riesgos y oportunidades políticas, económicas y sociales de las elecciones del 2021.

Ambos coincidieron en que esta es una oportunidad para reconfigurar la escena política y el rumbo de México, donde las alianzas entre partidos y la influencia de las agrupaciones sociales y empresariales tendrán una gran importancia.

“[López Obrador] Desprecia a las asociaciones civiles, cree que estorban en su gestión los órganos estatales autónomos, los partidos distintos al suyo no le merecen consideración alguna, los medios que ejercer la libertad ganada les resultan incómodos, los quisiera alineados a los otros poderes constitucionales y las restricciones constitucionales ilegales se viven como si fueran camisa de fuerza [...] Todo indica que le gustaría reconstruir un hiperpresidencialismo sin contrapesos”, dijo el ex presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).

Para Woldenberg Karakowsky, después de las elecciones del 2018 la oposición quedó bastante debilitada, sin embargo están ahí, “son partidos que tienen su conexión con franjas de la población, van a presentar candidatos y propuestas, es decir, van a estar ahí. Yo creo que sí podemos ir a unas elecciones competitivas”.

“A este Gobierno le falta peso de realidad, es un Gobierno que se propone un proyecto irreal que se llama Cuarta Transformación, cuyos logros no acabamos de ver. No hay nada que apunte que de este gobierno va a salir un proyecto importante de crecimiento. No hay nada que apunte a que vayamos a tener un gobierno eficaz, capaz de administrar lo que se propone, de establecer las transformaciones que quiere hacer. Me basta el ejemplo del manejo de la pandemia para que quede claro la ineptitud de este gobierno”, puntualizó, por su parte, el director de la revista Nexos,

“Lo que pasó en Estados Unidos demuestra que la democracia se puede equivocar y puede corregir y echar a quien se puso en el poder”, señaló Aguilar Camín, quien además dijo que fenómenos como Sí por México indican el ánimo que hay en una zona muy importante de la sociedad civil, de participar políticamente sin tener compromisos partidarios.