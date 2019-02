Dirk Nowitzki y Dwyane Wade estarán en el Juego de Estrellas 2019 de la NBA

Dirk Nowitzki y Dwyane Wade fueron elegidos por el Comisionado Adam Silver como incorporaciones especiales para disputar el All-Star Game 2019, que se llevará a cabo el 17 de febrero en Charlotte.

Será en honor a sus extraordinarias contribuciones como campeones icónicos y embajadores queridos a lo largo de sus carreras de All-Star.

“Dirk Nowitzki y Dwyane Wade encarnan lo mejor de la NBA: habilidades memorables, pasión y profesionalismo y profunda devoción para mejorar el crecimiento del juego alrededor del mundo. Al tratarse de una celebración de básquet, nuestro All-Star Game es una situación ideal para saludar a estos campeones y MVP de finales de primera clase”, señaló Adam Silver.

Los dos serán el 13° jugador de cada equipo, y serán elegidos en una tercera ronda especial durante el Draft del All-Star Game (7/2), donde LeBron James y Giannis Antetokounmpo armarán sus propios equipos tras ser elegidos como capitanes. James tendrá el primer pick en la primera ronda (con los titulares) y en la tercera; y Gianns tendrá el primer pick en la segunda ronda (suplentes).

LEER: La NBA da a conocer a las reservas para el Juego de Estrellas

Nowitzki, quien sumaba 13 elecciones para el All-Star a lo largo de su carrera, es el séptimo máximo anotador de todos los tiempos, y en esta temporada se convirtió en el primer jugador en disputar 21 campañas seguidas con el mismo equipo (Dallas).

The NBA has added @swish41 as special roster addition to the 2019 #NBAAllStar game! 👏 pic.twitter.com/svYAq07XJR

Wade, por su parte, tuvo 12 elecciones para el All-Star (MVP en 2010) y está disputando la última temporada de su carrera.

Just announced! ⚡️⚡️⚡️@DwyaneWade has been named to his 13th #NBAAllStar team!

Thanks to NBA Commissioner Adam Silver, Wade has been added as a special #NBAAllStar team roster addition. Congrats #FatherPrime! We’ll see you in Charlotte! pic.twitter.com/ZDUwXSDrRu