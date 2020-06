¿Discriminación en el espectáculo mexicano? Otro efecto secundario del Black Lives Matter

Después de que HBO suspendiera el programa de Chumel Torres tras los señalamientos de racismo y clasismo que pesan contra él, ahora, actores y cantantes exigen justicia por los comentarios discriminatorios y misóginos que recibieron por años por parte del conductor Horacio Villalobos

“México vive una corrección política extrema”, así fue como el periodista y conductor de televisión Horacio Villalobos, respondió a los señalamientos de discriminación y misoginia de los que fue acusado por parte de actores y cantantes mexicanos como Amandititita, Ana de la Reguera, Polo Morín, Claudia Lizaldi, Maca Carriedo y Toñita.

Pero, ¿cómo inició todo este movimiento en redes sociales? Sin duda no podemos dejar de hablar de discriminación o racismo sin mencionar a George Floyd, aquel hombre afroamericano que murió hace unas semanas a manos de la policía de Minneapolis en Estados Unidos al ser detenido injustamente, aquella tragedia dio vida una vez más a la lucha de la comunidad afroamericana con el lema ‘Black Lives Matter’.

El movimiento al que se unieron celebridades y compañías fue adquiriendo gran fuerza a nivel mundial, inclusive en México cientos de personas salieron a marchar exigiendo justicia para otros casos similares a los de George Floyd, citó vanguardia.com.

Al mismo tiempo, ‘Black Lives Matter’ inició un debate en redes sociales de la mano del actor mexicano Tenoch Huerta, quien aseguró que de acuerdo con su experiencia, en nuestro país el racismo es un tema tabú, pues existe pero nadie se atreve a hablarlo. A él, se unieron actrices como Maya Zapata y escritoras como Alma Delia Murillo, quienes compartieron sus historias a través de Twitter.

Las conversaciones en torno al clasismo, racismo, misoginia, homofobia y otras expresiones de odio continuaron generando gran cantidad de declaraciones y comentarios en las redes sociales, y ocasionaron aún más controversia cuando el comediante Chumel Torres, fue invitado a un debate organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el cual fue cancelado debido al descontento de la opinión pública por considerar que no tenía nada qué hacer ahí un personaje que ha evidenciado conductas nocivas para la sociedad.

El tema continuó creciendo, y días después HBO anunció la suspensión del programa “Chumel con Chumel Torres”, tras los señalamientos de racismo y clasismo que pesaban contra el comediante. Sin duda, ese fue un claro indicador de que algo más grande venía. Dias después, actores y cantantes mexicanos exigieron justicia por los comentarios discriminatorios y misóginos que recibieron por años por parte del conductor de televisión Horacio Villalobos.

El periodista Horacio Villalobos fue acusado por varios cantantes y actores por sus comentarios discriminatorios.

EN BUSCA DEL CAMBIO

Tras las declaraciones de algunas personalidades que denunciaron lo que ellos consideraron como ofensas por parte del conductor del programa matutino “Venga la Alegría” de TV Azteca, principalmente emitidas en sus shows anteriores como “Desde Gayola” o “Farándula 402 en Telehit, el conductor respondió a las críticas con un fuerte mensaje.

“En México y en el mundo se vive una corrección política extrema (...) Esto me deja ver que la gente busca echar montón, se llama la ‘Nueva Santa Inquisición de la corrección política’, cuando en la realidad las cosas siguen igual”, expresó Villalobos. Aunque posteriormente pidió disculpas y aseguró que todo se trataba de crítica, el periodista puso sobre la mesa un tema que se ha vuelto popular en las redes sociales: ¿Vivimos en la era de lo políticamente correcto?

Más allá de la reivindicación de una lucha por acceder a un mundo libre de discursos de odio, de acuerdo con sociólogos especializados, es necesario reivindicar un cambio de paradigma para alcanzar una sociedad más auténtica, que verdaderamente viva en una comunidad igualitaria.

En su obra “Tolerancia Represiva”, Herbert Marcus expone una dura crítica a una forma de tolerancia políticamente correcta que en realidad no debería permitirse, ya que impide construir verdaderas oportunidades para sociedades más avanzadas abiertas, plurales, en suma de iguales.

De acuerdo con Dinorah Pizano, columnista del portal Libre en el Sur, dejar atrás la discriminación implica repensar la construcción de nosotros mismo, pero como sujetos responsables en todas nuestras manifestaciones colectivas. Debemos ya transitar a una sociedad que denuncie las injusticias y todas las formas de violencia y exclusión, sin quedarnos callados y aceptarlo como “solo críticas”, tal como asegura Horacio Villalobos.

Por ello, si verdaderamente queremos cambiar estos graves males que se viven en México y en el mundo, también debemos de hablar del pasado, y aceptar nuestros errores, sí, como también mencionó Villalobos. Pero, ¿qué hacer? Pizano también asegura que debemos poner sobre la mesa los temas que nos incomodan en lugar de minimizarlos. El debate sobre el racismo y todos los discursos de odio que vivimos día con día, es precisamente lo que promoverá que cese su difusión.

LAS DENUNCIAS:

Amandititita

La hija del músico Rockdrigo González aseguró que por años Horacio Villalobos se burlaba de ella, y “de india no la bajaba. Ella aseguró que no busca una disculpa, solo cambiar los discursos de odio entre seres humanos: “No busco ni disculpas, y les pido por favor que no los insulten. Yo no busco eso, busco que pare la violencia y que pare la violencia contra la mujer. Y públicamente lo digo: me lastimaron muchos años. Aún están a tiempo de hacer las cosas de otra forma”.

La cantante y activista recibió las disculpas de otros conductores, como Álex Kafie y Gustavo Adolfo Infante.

La cantante y activista recibió las disculpas de otros conductores, como Álex Kafie y Gustavo Adolfo Infante.

Polo Morín

A esta declaración se sumó la emitida por el actor Polo Morín, quien dijo sentirse violentado por el conductor de espectáculos. “Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi exrelación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying”, comentó.

Polo Morín

Ana de la Reguera

La actriz se unió a las denuncias y exhibió la forma mal intencionada de Horacio al referirse a ella: “El problema es de fondo, permitiéndose que se hable en TV abierta sobre la apariencia de una mujer promueve y normaliza la misoginia y el maltrato verbal hacia nosotras”, escribió De la Reguera en su cuenta. Ana también agradeció a Amandititita por “alzar la voz e inspirarnos.

Claudia Lizaldi

La conductora Claudia Lizaldi se sumó a la denuncia en redes, etiquetando el tuit de De la Reguera: “Me incluyo, me ha insultado por años y sin consecuencia alguna, algún día decidió que me odiaba y ha sido implacable al ofenderme de todas las formas posibles. Seguramente la lista podría crecer y crecer”, escribió en un mensaje donde etiquetó también al Conapred.

Claudia Lizaldi

Maca Carriedo

Quien se sumó a la exhibición de ataques del conductor fue la también presentadora Maca Carriedo, quien escribió: “A mí me dijo que qué bueno que iba a aprovechar mis vacaciones para poder operarme y tener pene... Está un poco retorcido...él, no el pene que decía que me iba a poner”.

Toñita

Por su parte, la ex académica Toñita también se pronunció en contra de los comentarios ofensivos, y añadió un video del programa “Desde Gayola”, donde se hace mofa de su persona.