Discurso de AMLO no fue unificador con la iniciativa privada: Javier LlausÃ¡s

Discurso de AMLO no fue unificador con la iniciativa privada: Javier Llausás

El apoyo a los más vulnerables fue adecuado, pero hubo polarización en el discurso y se dejó de lado a los empresarios y emprendedores, consideró el activista Javier Llausás

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ En su toma de protesta, al Presidente López Obrador le faltó recalcar la importancia de los empresarios y emprendedores en el desarrollo del país, señaló Javier Llausás.

“En la parte social creo que todos estamos de acuerdo en que hay que apoyar a las personas vulnerables, las que no han alcanzado el desarrollo que el país está buscando... Pero hay que tener mucho cuidado, porque quienes traen el progreso a un país son los empresarios, son los profesionistas”, afirmó.

“Ese equilibro me hubiera gustado verlo más claro, que se va a apoyar por igual a quienes emprenden y arriesgan, a quienes no tienen nada seguro pero de alguna manera están saliendo adelante. Y no culparos de nada, sino al contrario: aliarse con ellos, para que juntos Gobierno y empresarios, saquen adelante a quienes no han encontrado la prosperidad”, añadió.

Llausás Magaña se mostró preocupado por el impacto que esta “polarización” de López Obrador pueda llegar a tener en las inversiones del extranjero.

“Creo que el balance no es justo y no es correcto. Creo que no se debe de dividir en términos de conservadores y liberales... Eso no ayuda, y puede reflejarse en la lectura que den los inversionistas las próximas semanas y en los próximos meses”, consideró.

Por otro lado, señaló que el discurso se enfocó mucho en lo negativo del país, y omitió aquello que es positivo.

“No me gustó el no reconocer los éxitos que tiene el país. El país tiene muchos éxitos: somos el sexto país más visitado; somos una de las economías más fuertes, estamos entre las 12 economías más fuertes; hay muchas cosas positivas en el campo; y eso creo que faltó reconocer, faltó reconocer los avances, no todo está mal en México”, reflexionó.