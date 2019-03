Discurso intolerante de AMLO podría incentivar ataques a periodistas: Artículo 19

Al hacer un balance de los primeros 100 días de Gobierno la ONG hizo referencia a los calificativos prensa fifí y periodistas chayoteros, empleados por el mandatario nacional

Noroeste / Redacción

13/03/2019 | 11:32 AM

Las expresiones intolerantes a la crítica, al discurso disidente, y a la prensa que ha venido realizando el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pueden incentivar ataques hacia los periodistas, según lo advirtió la organización no gubernamental para la defensa de la libertad de expresión Artículo 19.

Al hacer un balance de los primeros 100 días de Gobierno la ONG hizo referencia a los calificativos "prensa fifí" y "periodistas chayoteros", empleados por el mandatario nacional.

"Este discurso puede legitimar e incentivar ataques en contra de las y los periodistas en lo digital, en lo físico y afecta la pluralidad del debate público", planteó Artículo 19.

"Incluso, en conferencia matutina del 8 de marzo, el Presidente intensificó el discurso en contra del diario Reforma, señalando que 'es un periódico que surge en el Gobierno de [Carlos] Salinas [de Gortari], que ha procurado no tocar a Salinas, que no cuestionó el saqueo en el periodo neoliberal, que simuló que combatía la corrupción [...] que ayudó en el fraude electoral'", recordó Artículo 19.

Para la organización esta situación aumenta la vulnerabilidad y el riesgo al que se enfrentan las y los periodistas en México, que se ha convertido en el País más peligroso para ejercer la libertad de expresión en América, con 47 asesinatos en el sexenio de Enrique Peña Nieto y al menos cuatro desapariciones.

La ONG mencionó, también, que una investigación realizada por Signa Lab, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Oriente (ITESO), afirma que seguidores del Presidente en la red social Twitter lanzaron varios "ataques y campañas de ridiculización a periodistas, medios de comunicación y usuarios con una postura crítica hacia las acciones del mandatario".

En el estudio titulado 'Democracia, Libertad de Expresión y Esfera Digital, Análisis de Tendencia y Topologías en Twitter, el caso de la #RedAMLOVE', se asegura que existe una operación coordinada de comunicación en Twitter para inhibir voces críticas y disidentes, a través de bots, trolls y cuentas falsas.

Dicha investigación indica que la relación semántica entre las palabras más utilizadas muestra una persistente expresión de "repudio" hacia la prensa y esparce la idea de que López Obrador está siendo injustamente atacado.

Ejemplo de ello han sido tendencias como #PrensaFifi o #Chayoteros, que abiertamente convocan a unirse a usuarios que quieran defender, atacando, a quienes critican al Presidente.

Signa Lab analizó 16 mil 131 tweets, de éstos 9 mil 428 nodos o cuentas, y 21 mil 225 aristas o interacciones, agrupados en 156 comunidades pertenecían al hashtag #Chayoteros; y en el caso de #PrensaFifí se detectaron 3 mil 220 cuentas y 6 mil 184 relaciones, agrupados en 177 comunidades.

Artículo 19 agregó que en lo que va del Gobierno de López Obrador ha documentado cuatro agresiones en contra de periodistas y medios a través de redes sociales luego de realizar sus coberturas a las conferencias matutinas o las giras del presidente.

"Los agresores, a través de sus cuentas de Twitter, Facebook y Youtube, buscan intimidar y hostigar a periodistas que informaban u opinaban sobre las conferencias a través de campañas de desprestigio", planteó la ONG, e hizo referencia a casos de otros medios de comunicación como Animal Político y SinEmbargo.

"Por lo anterior Artículo 19 exige al presidente Andrés Manuel López Obrador que emita un mensaje público en el que rechace toda agresión contra periodistas que pueda tener lugar durante la cobertura de cualquier evento público de la Presidencia. El jefe de Estado debe reconocer de manera inequívoca la importancia de una prensa libre en la democracia", indicó en un comunicado.

Sin embargo, López Obrador negó este día que haya un grupo que promueva su Gobierno para defenderlo en redes sociales de quienes lo critican, y que los conservadores "son especialistas en la simulación".

"Ahora resulta que este estudio nos cuestiona porque hablamos de la prensa conservadora, de la prensa fifí. Y, a ver, quién hace el estudio. ¿Qué universidad es?", preguntó el mandatario nacional a reporteros en su conferencia de prensa matutina.

Es la Universidad Jesuita de Guadalajara, respondió un reportero, quien después cuestionó al presidente López Obrador si no es generalizar una idea en contra de la prensa.

"No, no. El que nada debe, nada teme. O sea, ¿o ustedes se sienten de la prensa fifí? Éste es otro asunto además, lo dije el lunes. Es muy interesante el debate, o sea, fuera máscaras", dijo.

López Obrador agregó que es mejor decir cuál es la postura que tiene cada quien y que el Gobierno ejerza su derecho de réplica. Afirmó que lo malo sería que el Gobierno persiguiera a quienes lo cuestionan o lo denuncian.

"Nosotros no vamos nunca a faltarle el respeto a los medios, mucho menos a perseguir a nadie, a coartar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Lo único es que sí vamos a ejercer nuestro derecho de réplica. Y es interesante que haya este debate, que se dé esta polémica", indicó.

El mandatario nacional señaló que así todos actúan con mayor responsabilidad. Además, se congratuló de que se haya publicado dicho estudio del ITESO.

"Pero no es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, además con derecho, porque es legítimo. No existe eso, nosotros no tenemos bots", afirmó López Obrador.