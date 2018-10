DiscutirÃ¡ el PRD la reconstrucciÃ³n de partido

PARTIDO

Discutirá el PRD la reconstrucción de partido

A mediados del próximo mes analizarán los cambios del partido, en el décimo quinto Congreso Nacional Extraordinario, informó el dirigente del PRD en Sinaloa, Audomar Ahumada

Valeria Ortega

24/10/2018 | 12:50 AM

El Partido de la Revolución Democrática convocó al décimo quinto Congreso Nacional Extraordinario en el que se realizará un diagnóstico de las acciones del partido y se analizarán las propuestas de transformación y mejora para el mismo, señaló Audomar Ahumada, dirigente del PRD en Sinaloa.

"El trabajo que se va hacer y el propósito que anima a los dirigentes y a los cuadros actualmente es hacer el diagnóstico, hay muchas versiones en el sentido del por qué nos fue mal y yo diría que más o menos está claro porqué nos fue mal, el asunto es qué vamos hacer para que en el que sigue nos vaya bien", señaló.

"Nos fue mal no solo por lo que no hicimos nosotros, sino por lo que hicieron los del frente, igualmente el futuro nuestro no solo depende de lo que hagamos nosotros sino de lo que hagan los del frente", expresó.

Los temas que abordarán en el Congreso que se celebrará los días 17 y 18 de noviembre del presente año, tienen relación con definir una ruta adecuada para el partido y que está se refleje positivamente en las formas de vida, de existencia, de estructura y operación del PRD.

El lugar del magno evento será anunciado el próximo 10 de noviembre participarán a los titulares de las presidencias y secretarías generales nacional y de los comités ejecutivos estatales, mil doscientos delegados al congreso nacional, a los miembros del 9 consejo nacional y al titular de Secretaría de Jóvenes de los comités estatales.

Además se invitará a 200 ciudadanos que tendrán derecho a voz, entre ellos líderes sociales, académicos y personas que no necesariamente militan en el partido pero coinciden con la izquierda, los cuales serán designados en el Consejo Nacional, explicó Ahumada.