DiseÃ±a Shakira trajes de baÃ±o

La estrella colombiana Shakira ha conseguido sorprender a sus seguidores de las redes sociales posando para ellos con un favorecedor bikini rosa que, además de realzar su silueta hasta límites insospechados, supone nada menos su debut como diseñadora de trajes de baño.

"¿Qué les parece este vestido de baño que diseñé?”, se ha limitado a escribir la diva de Barranquilla en su cuenta de Instagram para pedir opinión a los internautas sobre los resultados de su trabajo.

Ok... última foto en vestido de baño... por ahora 😜... Solo una pregunta: quién quiere que le diseñe uno? Ok last bathing suit pic for now 😜... Only one question: who wants me to design a bathing suit for you girls? Shak pic.twitter.com/1LNwPQPjfN