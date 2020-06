DiseÃ±an estrategia para detecciÃ³n oportuna de Covid-19 en Guasave

Diseñan estrategia para detección oportuna de Covid-19 en Guasave

Esta será aplicada en 29 centros de salud del municipio, mediante un trabajo coordinado que harán la Jurisdicción Sanitaria 2 y el Ayuntamiento

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Autoridades de Salud y del Ayuntamiento de Guasave pusieron en marcha una nueva estrategia mediante la cual pretenden hacer una detección oportuna de Covid-19 e iniciar tratamiento a las pacientes detectados, para disminuir el índice de muertes por esta enfermedad.

En reunión con la Alcaldesa Aurelia Leal López, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria 2, Silvia María Preciado Machado, manifestó que en las últimas dos semanas Guasave ha estado presentando un repunte de contagios y decesos, por lo que es muy importante no solo el apoyo de la ciudadanía, sino la coordinación entre el Gobierno municipal y la Secretaría de Salud para emprender acciones que ayuden a mitigar los efectos de esta pandemia.

“El día de hoy estamos coordinándonos para trabajar en una detección oportuna, darle seguimiento a estos pacientes que lleguen a presentar síntomas para darle un tratamiento oportuno y si se requiere hacer la prueba de Covid que se les va a realizar para llevar una vigilancia epidemiológica en cada una de las comunidades, sindicaturas y colonias de nuestro municipio, de esa forma vamos a evitar tener muertes por Covid”, aseguró.

La detección y el tratamiento oportuno ayudará a que la salud de la persona contagiada se restablezca más pronto, sostuvo.

En total, son 29 centros de salud distribuidos en las 12 sindicaturas y la cabecera municipal donde se aplicará la prueba a quien presente síntomas de riesgo, previa valoración de personal médico capacitado.

“En cada uno de nuestros centros de salud el personal de médicos, enfermeras y promotores vamos a trabajar en ello, si un paciente llega con un problema respiratorio se le va a atender y se le va a dar su tratamiento ambulatorio para que regrese a su casa y llevar un periodo de confinamiento o aislamiento voluntario, se le va a dar seguimiento a la familia para evitar que se presente un brote familiar, si esta persona llega a presentar un síntoma de alarma, como dificultad respiratoria, trasladarlo a un hospital”, indicó.

Preciado Machado indicó que a cada paciente se le va a llevar un seguimiento individual para evitar una complicación, ya que esa es la forma para salir pronto de esta pandemia.

“Se están dando contagios o brotes debido a que las personas no refieren que están enfermas por no ir a una institución, por el pánico a que los vayan a dejar internados y no regresen a ver a sus familias”, aseveró.

Por ello llamó a la ciudadanía a confiar en que el Sector Salud está haciendo todo lo posible por evitar complicaciones y evitar muertes.

“El Covid es una enfermedad altamente contagiosa, si la persona tiene una comorbilidad como hipertensión, diabetes u obesidad y no se diagnostica y trata a tiempo puede ocasionar la muerte por una complicación”, subrayó.

La Alcaldesa Aurelia Leal exhortó a la población a buscar la atención médica en los primeros síntomas y se extremen todas las medidas de prevención como es la sana distancia.