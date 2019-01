DiseÃ±an nuevo contrato colectivo, sin privilegios, para el sindicato de Jumapag

Diseñan nuevo contrato colectivo, sin privilegios, para el sindicato de Jumapag

En los próximos días entregarán la propuesta a la organización gremial y la harán pública, adelanta la Alcaldesa Aurelia Leal López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Gobierno municipal ya trabaja en el diseño de un nuevo contrato colectivo que rija la relación obrero-patronal entre la Jumapag y su sindicato, en el cual eliminarán los privilegios que actualmente tiene el comité directivo de la organización gremial, informó Aurelia Leal López.

La Presidenta municipal explicó que la revisión en este momento es unilateral y ya que tengan terminado el nuevo contrato colectivo de trabajo se lo presentarán al sindicato, pero sin que la eliminación de los privilegios sea negociable.

“Van la eliminación, de acuerdo a nuestra propuesta, de todos los privilegios que tiene el sindicato, no vamos a permitir más privilegios, o son sus privilegios o es el personal”, expuso.

“Estamos haciendo nuestra propuesta para presentársela a ellos, posteriormente nos sentaremos. No vamos a permitir más privilegios, eso se elimina, no van a estar dentro de las negociaciones, no vamos a ceder a eso”.

Leal López manifestó que está en análisis la posible reducción de plazas, pero una vez que tengan el diseño completo del contrato colectivo y que se lo hayan presentado al sindicato lo harán público ante los medios de comunicación para que la sociedad esté enterada.

“Vamos a dar a conocer todo eso a partir del día 15 (de enero) de los avances que llevamos y la propuesta que traemos para ellos, pero ya no vamos a sangrar a la Junta de Agua Potable, tenemos una Junta destrozada, donde no alcanza para pagar ni siquiera los motores que se descomponen”, subrayó.

Si el sindicato de la Jumapag se opone a que se eliminen los privilegios de los que gozan quienes están en el comité directivo será problema de ellos, ya que la Jumapag no soporta más dispendios de recursos.