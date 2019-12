Disfrazado de Santa Claus, el Príncipe Harry envía conmovedor mensaje a los hijos de militares de Reino Unido

El nieto de la reina Isabel II, de Reino Unido, se ha distinguido por tener atenciones con las familias de los militares que han servido a su país

Noroeste

22/12/2019

Tomando a todos por sorpresa y en medio del descanso de sus deberes reales, Enrique Carlos Alberto David de Sussex, mejor conocido como “Príncipe Harry”, se enfundó en el traje de Santa Claus y a través de un video envió un emotivo mensaje a hijos de militares del Reino Unido, citó infobae.com.

El video fue parte de una iniciativa de Scotty’s Little Soldiers, una organización en beneficio de los hijos de los militares que perdieron la vida sirviendo a las Fuerzas Armadas Británicas, la cual fue creada por Nikki Scott y dedicada a sus dos pequeños luego de que perdieran a su padre, el soldado Lee Scott, en la guerra de Afganistán en 2009.

“Ho! Ho! Ho!... Hola chicos, todos en Scotty’s Little Soldiers (...) Al haber conocido a algunos de ustedes, bueno, casi a todos ustedes por algunos años, sé lo increíblemente fuertes que son. Sí, perder a un padre es increíblemente duro, pero sé que cada uno de ustedes, al ayudarse el uno al otro, van a tener un futuro increíble, y van a tener una Navidad fantástica. Lo último de mi parte, es que sus padres no van a ser olvidados y que ustedes nunca van a ser olvidados y sé que van a salir hoy con una enorme sonrisa en su rostro, y los más pequeños, cubiertos en comida, seguramente. Así que tengan una fantástica Navidad y feliz año nuevo”, dijo como parte del conmovedor mensaje

Según explicó Nikki Scott, el mensaje fue una sorpresa del príncipe para los niños en su fiesta de Navidad hace algunas semanas, pero que decidieron compartirlo en su sitio web para ‘difundir la alegría’.

No es la primera vez que el nieto de la reina Isabel II tiene este tipo de atenciones con las familias de los militares, pues frecuentemente se le ve involucrado en actividades con veteranos y sobre todo con las esposas de los militares en el extranjero. Incluso, en diciembre de 2012, mientras pasaba la Navidad en Afganistán, durante su paso por el ejército, también se dejó ver con algunos sombreros festivos.

Desde hace unas semanas, Meghan Markle y el Príncipe Harry se están tomando un respiro de sus obligaciones institucionales para disfrutar de su hijo Archie y también de la madre de la duquesa, Doria Ragland, con la que pasarán las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

La pareja decidió alejarse una temporada del foco mediático tras confesar en un documental, rodado durante un viaje oficial por el sur de África, su tensa relación con algunos medios de comunicación a los que acusó de “acosadores” y tener “propaganda implacable”.

El drástico cambio del príncipe Harry

Antes de su paso por las Fuerzas Armadas Británicas y de conocer a Meghan Markle, el Príncipe Harry protagonizó algunas polémicas, convirtiéndose en un personaje favorito de la prensa sensacionalista.

A los 17 años, el News of the World hizo público el problema de adicción al alcohol y las drogas que tuvo. La información llegó a ser confirmada por el palacio de St. James que aseguró que el hermano del príncipe Guillermo había experimentado con el cannabis, puntualizando que no era un consumo regular.

En 2004, Harry salió de una fiesta con algunas copas de más y tuvo un encontronazo con un paparazzi al que empujó y que terminó con el labio roto. La actitud del príncipe no gustó a la familia real y Harry comenzó una terapia de desintoxicación.

En 2005, Harry se disfrazó de nazi y la imagen dio la vuelta al mundo gracias a The Sun, que llevó a portada la fotografía. El escándalo creció tanto que el príncipe tuvo que disculparse en un comunicado oficial.