'Disfrazan' encuesta telefónica para promocionar a Vargas Landeros

Las encuestas las realizan a través de los números 667 468 81 72 y 667 413 80 88

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ A través de encuestas telefónicas, el ex Secretario General de Gobierno del sexenio de Mario López Valdez, Gerardo Vargas Landeros, continúa con la promoción de su figura de cara al próximo año electoral.

Además de unos breves comentarios sobre las acciones que la supuesta fundación de Vargas Landeros realiza, quienes realizan las llamadas aseguran que el ex también ex priista es apoyado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las encuestas las realizan a través de al menos dos números, 667 468 8172 y 667 413 8088.

En un par de minutos, la operadora se presenta y asegura llamar de la Fundación Generando Valores y Liderazgo, luego que realizará unas preguntas y comienza con que si planeas salir a votar en las próximas elecciones a Gobernador, y después que si militas en algún partido político o con algún personaje público.

Después pregunta directamente si conoces a Gerardo Vargas Landeros, cerrando con un comentario sobre la promoción de campaña de salud que supuestamente el ex funcionario realiza por “en beneficio de todo Sinaloa” a través de la fundación.

Vargas Landeros comenzó a operar su campaña desde hace varios meses, primero promoviendo el nacimiento de un partido político, Redes Sociales Progresistas, que no fructificó al no reunir los requisitos mínimos necesarios.

Luego comenzó a insistir en ser el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional.

La campaña de Vargas Landeros parece llevar esa intención, luego de cambiar sus colores de rojo, plomo y gris a gris, blanco y guinda, esto último que domina en toda la imagen y diseño de sus videos, fotografías e información que difunde en físico y a través de las redes sociales. El guinda es el color de Morena.

A finales de agosto, Noroeste publicó que diferentes bardas de Mazatlán fueron pintadas con el nombre de Vargas Landeros y su supuesta fundación, además de entregar cubrebocas también con su nombre e imagen.

En enero de 2017, la 62 Legislatura rechazó la cuenta pública del primer semestre de 2016, el último año de gestión de Mario López Valdez en el que Vargas Landeros fue Secretario General de Gobierno.

Según confirmó el propio Vargas Landeros, inició su proceso de aclaración de dudas ante el órgano fiscalizador del Poder Legislativo.

En cinco años del sexenio de Malova, el Gobierno del Estado retuvo más de mil 338 millones de pesos para el Instituto de Pensiones y fueron desviados para gasto operativo de la propia administración.

Además, tres ex secretarios del gobierno de López Valdez, compañeros de gabinete de Vargas Landeros, han sido puestos ante un juez acusados de desvío de recursos, como el ex Secretario de Finanzas, Armando Villarreal Ibarra; el ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro; el ex Secretario de Turismo, Rafael Lizárraga.