MÚSICA

Disfruta Daniel Borrego de un regreso renovado y con nuevo proyecto musical

El músico y compositor sinaloense consolida su carrera de 22 años, lanzando su primer disco, en el que el sonido de su cajón y su voz serán los principales protagonistas

Leopoldo Medina

Recién llegado de la Ciudad de México y España, Daniel Borrego volvió a sus orígenes en la Casa Trova, lugar que lo vio nacer como artista y desde donde empezó a abrirse camino al son de su cajón, y tras nueve años de tocar en este lugar, vuelve con una sorpresa: su primer disco como solista.

Visiblemente emocionado y ansioso por presentar este primer disco, Daniel comparte que desde hace un año y medio radica en la Ciudad de México, a donde llegó después de haber vivido en España.

"El título tentativo es Tu piel sobre mi piel, y más que un disco, mi concepto y proyecto con este, es vender un show, ofrecer un espectáculo, y para ello me estoy haciendo de un gran equipo con la empresa Vitamina Studio, a cargo de Rafael Rodríguez, también oriundo de Culiacán", manifestó.

Borrego compartió que todo el año y medio se ha enfocado en trabajar dicho proyecto musical, así como preparar el disco que se grabó en España con Juan Luis Jiménez y Nacho Mañó, ambos productores y artistas del grupo Presuntos Implicados.

"Con Nacho y Juan Luis tuve la oportunidad de hacer gira de presentación por España, y desde que les presenté mi proyecto les encantó, hicimos un EP, compuesto de cincos temas, todos de mi autoría", señaló el músico y compositor.

22 años de trayectoria

El percusionista platicó que después de 22 años de formación, de haber crecido y salido de Casa Trova, se dice listo para dar el siguiente paso, buscar la proyección nacional, con el deseo de que si todo sale bien con su proyecto, seguir por la internacionalización, la cual ya empezó gracias a su trabajo en España.

"Estar en España me ha ayudado mucho, también he viajado a Perú, Londres, Estados Unidos, entre otros países, los cuales, gracias a los enlaces que he creado, han sido excelentes para este proyecto, para que cuando arranque en México, también tengamos la oportunidad de llevarlo a Miami, y la verdad espero nos vaya muy bien".

Borrego compartió que el proyecto de su espectáculo y el disco, llegan en una etapa de su vida, sintiéndose en la cumbre de su carrera, en donde empieza a formalizar su trabajo como artista.

"El espectáculo que estoy creando es sobre todo lo que soy como Daniel Borrego, explosivo, apasionado, el cajón será protagonista principal, yo cantando al son del mismo, tocando además otros instrumentos como guitarra y piano, porque creo nadie lo ha hecho, y quiero hacerlo yo, porque si algo te permite tocar el cajón es que es un instrumento dinámico".

Fusión de estilos

Con estudios de percusión cubana y flamenca; historia y técnica del cajón; producción y gestión en las artes escénicas, en Cuba, España y CDMX, Borrego manifestó que viviendo en Ciudad de México, tuvo la oportunidad de realizar colaboraciones con Carlos Macías, brazo derecho de Armando Manzanero.

"Estoy en planes con Blanca Martínez, mejor conocida como 'La Chicuela', ella me está presentando con otros artistas, como Banda El Recodo, con quien hay planes de hacer cajón, cosas que nunca se han visto, pero todo hasta el momento es un plan, no hay nada concretado".

El sinaloense señaló que a partir de enero de 2019 estará alimentando sus redes sociales para dar a conocer su espectáculo y promocionar su primer disco como solista, lo que lo deja listo para consolidarse como artista, con la seguridad de que su disco gustará a muchos.

Reiteró que tuvieron que pasar 22 años para llegar a este momento, años de los cuales no se arrepiente, pues le han brindado mayor aprendizaje, viviendo caídas y golpes, de los cuales supo levantarse y seguir su sueño en la música, trascender.

"Esta carrera es de largo alcance, de resistencia, y desde los inicios he hablado con grandes personajes como Diego 'El Cigala', uno de los primeros artistas que me dijo que lo que yo quisiera hacer en mi carrera, lo hiciera, que lo sudara, sufriera si era necesario, y si no salía, pues buscarle por otro lado hasta que salga".

De Culiacán para el mundo

Para Daniel, haber tenido la oportunidad de alternar su vida en lugares como España, Londres, Italia, Perú, ha sido una experiencia que lo ha marcado en su vida personal y artística, dándole una nueva perspectiva de las cosas.

Recordó que en la Ciudad de México tuvo pláticas con la disquera de Universal, a quienes les interesó mucho su trabajo, y le aconsejaron que hiciera promoción de su disco en redes digitales, como una manera de conocer y medir primeramente la reacción de su público.

"Uno de mis sueños o meta, es tocar algún día el cajón con Ricky Martin, hacer un tema, tal y como lo haremos con Benny Ibarra, gran amigo mío, estamos definiendo cuando se hará este dueto, porque él está muy ocupado con lo de Timbiriche".

El disco, adelantó,desea presentarlo en el Lunario del Auditorio Nacional, de lograrlo, compartirá ese momento con los sinaloenses a través de las redes sociales, las cuales consideró han sido de gran beneficio hoy en su carrera.

El regreso a Casa Trova

Tras nueve años de no presentarse en el lugar que lo vio nacer como artista, Daniel se encuentra emocionado de pisar un espacio, que junto con su esposa Luz Elena inauguraron en el 2003, para decirle adiós hace seis años, volviendo para presentarse este sábado con un espectáculo especial.

"La verdad se siente padrísimo y satisfactorio ver que sigue funcionando este espacio, que sigue siendo exitoso, y hoy remodelado, conservando esa esencia de trova, de rumba, salsa, de esa fiesta que ha caracterizado por mucho tiempo a Casa Trova, uno de los lugares precursores del Paseo del Ángel".

Resaltó que en el show que dará hoy sábado, el público podrá disfrutar su pasión por la música, del arte del cajón, acompañado de imágenes en una pantalla, mucha iluminación, además de estar acompañado de músicos de primer nivel.

"Quiero que esta noche el público se divierta, lo disfrute, que diga que chingón estuvo el concierto del Dani, me encantó y quiero volver, esta es la meta".

Borrego hizo hincapié que aunque esté viviendo en la del Ciudad de México, estará visitando esporádicamente Culiacán, para realizar algunas presentaciones especiales en Casa Tova.

Finalmente, considera que a sus 38 años, se siente una persona con mucha más fuerza, sintiendo más pasión que antes por la música, con más plenitud, viviendo en un nuevo nivel su faceta como artista.

"Después de 22 años me siento renovado, con mucha más confianza como artista, física y emocionalmente me siento más fuerza".

Escúchalo

De su disco escucha el tema Pedacito de Cielo, el cual ya está en plataformas como You Tube.

RESERVACIÓN

Daniel Borrego se presentará hoy sábado a partir de las 22:00 horas en Casa Trova, ubicada en Ángel Flores, esquina con Aquiles Serdán, el espectáculo tendrá duración de hora y media. Reservaciones al teléfono 7161022.

Síguelo en sus redes sociales

Facebook/Instagram/ YouTube y Twitter como: Dani Borrego Música