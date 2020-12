MASTERCHEF MÉXICO

Disfruta “La Inge” la mezcla perfecta entre la cocina, y la ingeniería

La sinaloense Citlali Peraza regresa señala sentirse satisfecha por su participación en esta competencia, donde buscó eliminar estereotipos de que la mujer solo sirve para estar en la cocina

Leopoldo Medina

Tras su salida de Masterchef, la sinaloense Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, mejor conocida como “La Inge”, destacó sentirse satisfecha por su participación, pero triste por no poder continuar cocinando en la cocina más famosa de México.

Vía telefónica, “La Inge” comentó que, todo su desarrollo en la competencia estuvo bien para ella, encontrándose aún en la Ciudad de México, para atender algunos compromisos con el programa a raíz de su salida, convirtiéndose en la séptima expulsada de la competencia.

“Creo que mi participación fue digna en la competencia, ya que en todos los retos traté de innovar, de arriesgarme, de hacer cosas diferentes, pero sobre todo muy satisfecha por lo que logré, donde siempre di mi mayor esfuerzo”, señaló Peraza Camacho.

Compartió que, como ingeniera civil tiene mucha experiencia, por lo que estar en la cocina representó un reto, al considerarse una aficionada como cocinera, por lo que el haber entrado a una competencia totalmente ajena a su profesión fue una experiencia de mucho aprendizaje.

“La Inge” platicó que a ella siempre le ha gustado cocinar, pero su trabajo y la falta de tiempo para explotar su gusto por la cocina era muy reducido, pero eso no me detuvo para entrar a esta cocina, y llegar a esos niveles a los que llegué en Masterchef, eso me hace sentir bien, porque salí siendo una mejor persona”, resaltó la oriunda de Culiacán.

Jamás dijo, que una mujer que se dedica a un trabajo tan rudo, el cual realiza desde hace 15 años, pudiera haber tenido la oportunidad de ingresar a esta competencia, y demostrar que sí se pueden alcanzar los sueños cuando verdaderamente los persigues y trabajas para que estos sucedan.

Durante la competencia, se pudo apreciar como “La Inge” recibía buenas críticas por parte de los Chefs José Ramón Castillo, Betty Vázquez, y Adrían Herrera, pero también otras muy duras, las cuales la motivaban a mejorar sus preparaciones, sabores, y emplatados y así lograr conquistar a los jueces, evitar el mandil negro, y así permanecer en la competencia.

“Yo siempre puse mi total atención a todas y cada una de las indicaciones que los chefs decían, tratando de mejorar en cada platillo, arriesgándome cada vez un poco más, y creo que en mi eliminación se puede ver como me arriesgué en ambos platillos, pero en esta ocasión el resultado no fue favorable, lo que resultó en la expulsión”, señaló

La sinaloense manifestó también que, lo que aportó ella en esta competencia fue su originalidad como persona, su empoderamiento como mujer, buscando quitar ese estereotipo de que la mujer solo se puede dedicarse a la cocina, cuando no es así.

“La mujer de hoy puede convertirse en todo lo que ella, grandes ejecutivas, ingenieras, arquitectas, médicas, profesionistas que también pueden tener el gusto por la cocina, por eso con mi participación quise quitar ese estereotipo, dejar en claro que la mujer, tiene un amplios perfiles en los que puede desarrollarse con mucho éxito en cualquier ámbito” resaltó la sinaloense.

De cada chef dijo, se llevó mucho cariño, aprendizaje, consejos que aunque no eran enfocados a su carrera, buscará aplicarlas a su vida, y continuar su amor por la cocina, así como por la ingeniería.

Lo que más extrañará dijo será las buenas amistades que realizó en el programa, con quienes forjó una sólida amistad y compañerismo, el cual se pudo apreciar en cada capítulo del programa.

La amistad resaltó es algo que sí valora mucho, y es de las cosas que también le dejó su paso por Masterchef, personas valiosas con las que espera coincidir una vez más muy pronto.

“La Inge” compartió que, en estos momentos está inmersa en sus compromisos dentro de la construcción, trabajando en un proyecto en la ciudad de Mazatlán, en el cual también trabajaba durante su estancia en Masterchef, dirigiendo la obra.

“Es difícil mezclar el concreto con la cocina, aún estando dentro de Masterchef, jamás descuidé mi trabajo, por eso hoy lo que viene para mí, es continuar con mis proyectos en la construcción”.

También dijo, recibió una invitación del portal yoamomimazatlán.com para realizar un proyecto digital de crítica culinaria, del cual aún no se ha concretado nada.

Siga a “La Inge” en sus Redes Sociales

Instagram: la_inge_citlali