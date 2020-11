Disfrutan decenas de personas del Faro de Mazatlán, pero sin respetar las medidas de sanidad

Largas filas de personas se forman en el mirador de cristal, pero muchas de ellas no respetan la sana distancia ni portan cubrebocas

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Sin guardar la sana distancia y algunas personas hasta sin cubrebocas, así es como decenas de personas acudieron la mañana de este domingo al Faro, donde se forman largas filas para ingresar al mirador de cristal.

Como es ya una costumbre, desde temprana hora decenas de personas arribaron al Cerro del Crestón para realizar ejercicio o simplemente para admirar el paisaje desde su cima, donde se ubica el Faro.

Sin embargo, para ingresar al mirador de cristal muchas personas no respetan las medidas sanitarias aplicadas por la pandemia del Covid-19, ya que algunas no guardan su debida distancia y otras no portan ni cubrebocas, lo que los pone en riesgo de contagiar o ser contagiados de esta enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas en México y el mundo.

Solo al ingresar al mirador se encuentra una persona que pone gel antibacterial a todo el que ingresa al mirador.