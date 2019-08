Disfrutan Joel LizÃ¡rraga y su familia las vacaciones en Disney

Disfrutan Joel Lizárraga y su familia las vacaciones en Disney

El músico mazatleco comparte bellos momentos en el famoso parque de diversiones, en el sur de California

Dantiela Mendoza

MAZATLÁN._ Las vacaciones de verano están en su apogeo y las redes sociales son el canal a través del cual muchos famosos comparten sus momentos más emocionantes de este periodo.

Ahora, fue el músico Joel Lizárraga, heredero de Banda El Recodo, quien quiso dar testimonio de lo bien que la está pasando con su familia en el parque de Disneylandia, en California.

Acompañado de su esposa Gabriela Testas, y sus tres hijos: Diego Joel, Paula María y Camilo Joel, el clarinetista de La Madre de todas las Bandas ha mostrado una serie de imágenes, en las que se puede ver cómo disfrutó de las atracciones del sitio, a donde ya han estado en otras ocasiones.

“The happiest and most loving place in the world” (El lugar más feliz y amoroso del mundo), expresa el mensaje con el que acompaña la primera de las publicaciones, que hizo en su cuenta de Instagram @joeldlizarraga.

En el siguiente post, una colección de 10 fotografías, dan una muestra de las diferentes actividades en las que los Lizárraga Testas se divirtieron, durante su visita al famoso parque de Disney.

Más allá de las visitas al sitio, lo más destacable de todas las fotografías es la actitud cariñosa y paternal de Joel con sus tres hijos, así como hacia su esposa, notándose el gran amor que les tiene a cada uno de ellos.

Como era de esperarse, luego de compartir las instantáneas de sus vacaciones, el menor de los hijos de don Cruz Lizárraga recibió miles de comentarios, donde es felicitado por tener tan bella familia.