Disfrutan niños mazatlecos del Mago de Oz

El Coro y alumnos de Teatro Infantil del Centro Municipal de Artes presentaron el musical en el Teatro Ángela Peralta

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Alumnos de primero y segundo grado de primaria, de diferentes escuelas de Mazatlán, disfrutaron de una presentación de una adaptación del clásico musical Mago de Oz, a cargo de alumnos del Coro Infantil y alumnos de Teatro Infantil del Centro Municipal de Artes, en el Teatro Ángela Peralta.

Los niños fueron transportados al mágico mundo de Oz, donde una lucha entre Dorthy y Elphaba, la bruja del oeste, los tuvo al filo de la butaca.

Las escenas fueron musicalizadas por las voces de los niños que integran el Coro Infantil, que interpretaron melodías como Somewhere over the rainbow, en su versión en español, Espantapájaros, Desoxidando a Hojalata y Vamos a ver al Mago.

Es la divertida historia donde Dorothy busca al Mago de Oz, para regresar a su casa con su familia, sin saber que se debería enfrentar a un mundo desconocido.

Sin duda una de las mejores actuaciones fue la de Marina Osuna Domínguez, quien interpretó Elphaba, la bruja verde, quien es la antagonista de la historia, hizo reír al público, pero también los puso a temblar con sus malévolos planes.

Al final, el bien triunfó sobre el mal, y Dorothy pudo vencer a Elphaba, y así ayudar a sus amigos Espantapájaros, Hombre de Hojalata y León, y pudo volver a casa acompañada de su perrito Totó, quien sacó muchas risas con sus ocurrencias.

La puesta en escena duró aproximadamente una hora, y fue premiada con los aplausos de los niños, que en muchos de los casos era la primera vez que visitaban las instalaciones del Teatro Ángela Peralta.

GRAN PÚBLICO

En sus dos funciones, el montaje teatral de El Mago de Oz deleitó a alrededor de mil 200 niños de primero y segundo grado de primaria, la mayoría de escuelas públicas de Mazatlán.