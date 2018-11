PALENQUE CULIACÁN

Disfrutan una noche Arrolladora

La banda sinaloense regala una velada complaciente a los cientos de fans mostrando por qué siguen siendo una de las bandas consentidas de los culichis

Leopoldo Medina

En el tercer día de la gran fiesta del Palenque, al óvalo del renovado recinto llegó la presencia de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, que por más de dos horas ofreció un espectáculo con sus mejores éxitos, la noche de este sábado.

Con más de 40 años en el medio artístico, La Arrolladora se ha convertido en una de las bandas con mayor éxito en el género regional mexicano, quedando esto de manifiesto con su presentación en Culiacán, ante un público que, si bien no llenó el complejo, fue suficiente para hacerlo cimbrar bailando y cantando desde sus asientos.

Luego de la salida de Jorge Medina de la banda, los sinaloenses le dieron la bienvenida al nuevo vocalista Vincen Melendres, quien junto a José Beltrán y Esaúl García deleitaron a su público interpretando los mejores éxitos de la agrupación.

“Estamos felices de estar en esta ocasión en la Feria Ganadera, el año pasado nos brincamos este lugar tan importante para nosotros, es el único lugar en Sinaloa en el que procuramos estar con toda nuestra gente”, señaló José Beltrán, previo a su presentación.

El vocalista compartió que este 2018 ha sido para ellos maravilloso, con muchos resultados positivos, y éxitos gracias al público y al trabajo que han estado realizando de manera ininterrumpida por México y el extranjero.

Su líder, René Camacho, comentó que será en diciembre cuando entren de nuevo al estudio de grabación para preparar el que será su nuevo disco, que espera sacar en marzo o abril del 2019.

Presentan nuevo sencillo

Cantidad es el nuevo sencillo que la banda está promocionando actualmente, el cual forma parte del álbum que lleva el mismo nombre y que se sigue conservando la esencia de su música, agregándole una fusión de géneros.

Entre beso y beso es otro de los sencillos que actualmente se ha colocado con mucho éxito en todas las plataformas, además de estar pegando fuerte en Centro y Sudamérica, colocándose en la tercera posición en Spotify, por encima de todos los géneros.

“Si algo ha distinguido a esta banda es precisamente su esencia, llegará el momento que yo ya no esté porque no soy eterno, pero ojalá, la dinastía Camacho siga conservando la esencia, porque si algo cuido es eso, no me gustan los conceptos diferentes, así que mientras esté yo, seguiré cuidando esos detalles”, señaló René Camacho.

Cabe destacar que con este disco, la agrupación ha logrado nominaciones a los Latin American Music Awards y Premios Luna del Auditorio Nacional.

La arman en grande

Durante su presentación, los cientos de seguidores de la banda, disfrutaron de un recorrido musical, con temas como La rajita de canela, La Suata, El final de nuestra historia, Me va a pesar y Ya te perdí la fe, las primeras en escucharse.

Ante la euforia del respetable, la agrupación se dejó querer y se mostró complaciente acercándose a su público para regalarles la foto del recuerdo, sobre todo a las féminas que se acercaban al redondel buscando estar cerca de los vocalistas.

Luego llegaron los temas Perdona si te hago llorar, Ojalá que me olvides, Que me vas a dar si vuelvo, con los que recordaron a Jenny Rivera y Juan Gabriel.

Cantándole al amor se escucharon Si tu amor no vuelve, Tú eres la razón y su sencillo Entre beso y beso, tema que en YouTube está por llegar a los 45 millones de vistas.

Tan bien ambientado estaba el público, entregándose en cada melodía con el grupo, que don René Camacho se animó a regalar una hora más de concierto a los culichis tornándose la velada por más de dos horas, en donde el baile, el canto y los aplausos no cesaban para la agrupación mazatleca.

Otros temas que la banda regaló a su público fueron Para colmo de mis males, Cuatro meses, Dos gotas de agua, Qué voy hacer contigo, entre muchos otros.

Como parte de su gira, la Arrolladora continuará sus presentaciones este año en Estados Unidos, visitando lugares como Rosemont, Louisville, Memphis y Phoenix, Arizona, además de otras ciudades en México.