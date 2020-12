CELEBRACIÓN NAVIDEÑA

Disfrute hoy el Tradicional Concierto Decembrino de la SAS e Isic

Durante todo este viernes 25, puede ver en línea la fiesta navideña que le ofrecen la Sociedad Artística Sinaloense y el Instituto Sinaloense de Cultura

Noroeste / Redacción

25/12/2020 | 11:36 AM

La música es la mejor forma de acompañar los momentos importantes. La Sociedad Artística Sinaloense está ofreciendo en línea el Concierto Decembrino, por primera vez, a través de Boletia.com, una plataforma online que permitió a personas de todo el mundo disfrutar de manera segura de esta tradición arraigada en la costumbre de muchos sinaloenses.

Con ensambles de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el espíritu navideño, la sensación de paz y armonía, se hacen presente los primeros momentos del espectáculo mediante las notas de tradicionales y encantadores villancicos que llenan el aire del templo de La Lomita, que en esta ocasión, abrió sus puertas virtuales para que cualquier persona desde su hogar pudiera sentirse arropado con la representación del manto sagrado de la Virgen de Guadalupe que simula su arquitectura

En un segundo momento, el ritmo del jazz de mano del grupo Aunt & Uncle hace eco en las emociones para crear una chispa de optimismo y alegría.

Ana Sandoval, cantante y pianista, cautiva al público con su bella voz interpretando canciones emblemáticas como La Vie en Rose, que hiciera famosa Édith Piaf, y Come Fly With Me, que invita a todos a volar para sentir desde las alturas la calidez de estas fechas decembrinas.

Además, Camila Govea Robles y Sibel Rivera, bailarinas de ballet, acompañan estas bellas interpretaciones con la elegante ejecución de sus pasos.

HOY, ÚLTIMO DÍA

Pueden adquirir sus boletos, que tienen un costo de 100 pesos, para visualizarlo todavía hoy 25 de diciembre para verlo en familia.

El concierto estará disponible para visualizarse a la hora y las veces que el espectador desee.

CONÉCTESE CON LA FAMILIA

Los interesados pueden encontrar más información en boletia.com, en el WhatsApp 6671015760 o a través del Facebook de SAS: https://www.facebook.com/ sociedad.artistica