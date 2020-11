Disminuye demanda de flores en panteones de Mazatlán

Aseguran floristas que este Día de Muertos sus ventas cayeron hasta 50 por ciento respecto al 2019

Alma Soto

Cientos de ramos, arreglos florales, globos con frases alusivas, coronas de papel y ramos de flores artificiales pintan de colores el frente del Panteón Jardín Municipal Número 4… pero son pocos los deudos que se acercan a comprarlas, ante las restricciones de acceso para evitar contagios de Covid-19.

El negocio no ha sido malo para todos, pero la mayoría se queja de que las ventas han caído hasta en 50 por ciento respecto a otros años.

Olivia Velarde tiene su puesto casi en la esquina de Avenida de Las Torres y Luis Donaldo Colosio Murrieta, casi al otro extremo de donde se colocó el acceso al panteón, entre Avenida Venados y Luis Donaldo Colosio.

Para ella, la lejanía de la entrada es uno de los factores que influyó para sus ventas bajas, pero el más importante es que, entre puesto y puesto se dejaron espacios muy grandes que fueron aprovechados como estacionamiento, por lo que su puesto quedó atrapado por los vehículos.

“De un local a otro se tapaba la vista, y la gente no nos alcanzaba a ver, la gente de allá no volteaba a vernos, menos si ponían camionetas grandes que nos tapaban la vista, lo reportamos al supervisor de Oficialía Mayor y nos dijo que eso era de Tránsito Municipal, no de ellos”, expresó.

En su primer día de venta, el Día de los Angelitos, pensaron que venderían más, pero al ver no fue así, hoy trajeron menos flor natural y hoy solo trajeron coronas.

“Nos afectó muchísimo el acomodo, además, antes se nos hacían descuentos en los permisos, hasta del 40 por ciento, y ahora tuvimos que pagar todo: 300 pesos por el permiso y 300 pesos diarios por el derecho de piso, 900 pesos en total que nos mermarán por las pocas ventas”, manifestó.

Su vecina de puesto es Ignacia Palmilla, desde hace 15 años vende ramos de flores artificiales, desde 50 hasta 250 pesos, no subieron respecto del año pasado por la situación económica. Ante la incertidumbre de si permitirían o no abrir los panteones no se preparó con producto, así que tuvo que solicitar un préstamo de última hora.

“Y veo que no vamos a sacar para pagar el crédito, la venta está muy floja, no hay gente, otros años se nos juntaban para comprar y ahorita si usted ve estamos solo los vendedores y ayer estuvo peor, las ventas cayeron hasta 35 por ciento”, comentó.

La única ventaja de Palmilla, es que sus flores las puede guardar… para el próximo año, pues solamente vende el Día de Muertos.

Teresa Herrera vende globos inflados con helio, señala que sus ventas bajaron 35 por ciento. El día 1 de noviembre vendió para los “angelitos”, los niños y niñas fallecidos. Hoy para mamá, papá, hermanos, abuelos, con mensajes de “Te extraño”, “Me haces mucha falta”.

Se surtió desde muchos días antes, ya sabe la dinámica porque tiene 15 años ofreciendo ese producto.

“Esta es la peor crisis desde que estoy aquí, en el 2009 hubo crisis económica, pero no de salud, la gente podía venir a los panteones, hoy no dejan pasar niños, no dejan pasar palas, cubetas, ni agua, y todo eso hace que la gente no venga, no vienen, porque ¿dónde deja al niño?”, comentó.

No todo son quejas, aunque reconoce que el año pasado hubo más gente, Estefany Susett Santiago Lugo expresó que este año los deudos se previnieron ante la posibilidad de que los panteones no abrieran y empezaron a llegar desde una semana antes.

Dijo que, aunque no permiten que se llenen los jarrones con agua, para prevenir el dengue, de cualquier forma las personas compran los ramos de flores sueltas, aunque saben que se les van a deshidratar pronto.

“Durante todo el año hemos vendido, incluso el Día de las Madres se nos agotó la flor y seguíamos teniendo pedidos que tuvimos que rechazar, para esta ocasión nos prevenimos con más flores, hacemos entregas a domicilio, no solo vendemos en el panteón, como que a pesar de la crisis la gente quiere sentirse bien y compra flores”, comentó Santiago Lugo.