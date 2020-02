Disney anuncia las fechas de estreno de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier

En la celebración de la final del Super Bowl, los fans pudieron ver por primera vez metraje de WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier en un tráiler de Disney+. Un clip que también trajo un adelanto de Loki, otras de las ficciones del UCM que llegará a la plataforma

Sinembargo.MX

08/02/2020 | 10:51 AM

Otras series que están preparando Disney+ y Marvel son What If ...?, Ojo de Halcón, Mrs. Marvel, Moon Knight y She-Hulk. Foto: Internet

MADRID._ Las series de Marvel son los proyectos más esperados de Disney+. WandaVision y the Falcon and The Winter Soldier llevarán el Universo Cinematográfico Marvel al servicio de streaming y ahora la compañía ha dado por fin pistas de sus fechas de estreno. Durante una reunión de inversores de Disney, el CEO Bob Iger confirmó algunas fechas de lanzamiento del contenido que llegará a Disney+. WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, originalmente iba a estrenarse en la primavera de 2021, pero ahora se sabe que la ficción llegará en diciembre de 2020. Por su parte, la producción encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan estará disponible en agosto de 2020. En la celebración de la final del Super Bowl los fans pudieron ver por primera vez metraje de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier en un tráiler de Disney+. Un clip que también trajo un adelanto de Loki, otras de las ficciones del UCM que llegará a la plataforma. “Después de los eventos de Avengers: Endgame, Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia”, reza la sinopsis oficial de The Falcon and the Winter Soldier. Por su parte, “WandaVision combina el estilo de las comedias clásicas con el Universo Cinematográfico Marvel en el que Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos que viven su vida suburbana ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece”. Además de las mencionadas, otras series que están preparando Disney+ y Marvel son What If …?, Ojo de Halcón, Mrs. Marvel, Moon Knight y She-Hulk. #Wanda Vision

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio