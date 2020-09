Disney+ anuncia nuevas series y películas a meses de su llegada a México

Con más de 60.5 millones de suscriptores en todo el mundo, la plataforma sigue expandiéndose y atemorizando a sus competidores. Aunque será hasta noviembre que llegue a México, ya hay noticias de los estrenos de series y películas

Noroeste / Redacción

Este 15 y 16 de septiembre no solo México estuvo de fiesta, también el gigante de Silicon Valley, Apple, anunció nuevos productos tecnológicos y por supuesto, estrenos de series y películas para su popular plataforma, Disney+.

Aunque el servicio llegará a México hasta noviembre, países como Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia, Bélgica y Luxemburgo, comenzaron a disfrutar de todo el contenido de The Walt Disney Studios desde el pasado martes, corroborando que la plataforma de streaming sigue creciendo exponencialmente.

De hecho, este miércoles Disney+ aprovechó su llegada a nuevos horizontes para anunciar aquellas películas originales, series y programas de televisión que estrenarán en la plataforma en este otoño. El anuncio incluye el regreso de “The Mandalorian”, los estrenos muy esperados de “Secret Society of Second Born Royals”, “The Right Stuff” y “Clouds”, además de películas queridas como “Hidden Figures” y “Bend It Like Beckham”, sorprendiendo con la temporada 31 de “Los Simpson".

Disney + también anunció dos nuevas series como “Meet the Chimps”, una serie documental de National Geographic, y “Marvel 616”, una serie documental de antología. Otro estreno será “Marvel's Hero Project”, que celebra a niños extraordinarios que marcan la diferencia en sus comunidades; “Encore!”, producida por la talentosa Kristen Bell; y las colecciones de cortometrajes animados “SparkShorts” y “Forky Asks A Question” de Pixar Animation Studios.

Recordemos que con más de 60.5 millones de suscriptores en todo el mundo, el servicio sigue ganando mercado frente a Neflix, Amazon Prime Video y HBO Go. Este es un adelanto de aquellas series y películas que llegarán a México el 17 de noviembre, y sin duda prometen ser un éxito.

‘CLOUDS’

La película está basada en el libro “Fly a Little Higher: How God Answered a Mom's Small Prayer in a Big Way”, de Laura Sobiech y es la historia real de Zach Sobiech, un joven de 17 años con un don excepcional para la música que padece un cáncer de huesos. La película cuenta cómo vive el último año de escuela de Zach mientras deja un legado musical.

‘Secret Society of Second Born Royals’

La película se centra en un grupo adolescentes de príncipes y princesas, algunos de los cuales se rebelan contra sus linajes reales. Pero cuando descubren sus dones y su propósito, se ven obligados a unirse y aceptar un tipo de responsabilidad diferente a la de sus hermanos mayores. El actor Skylar Astin, conocido por sus papeles en “Pitch Perfect” y en “Zoe's Extraordinary Playlist”, es el mentor del grupo; el profesor James Morrow, quien intenta guiar a la realeza.

PELÍCULA ‘THE MANDALORIAN 2’

Esta segunda temporada nos llevan de vuelta a una galaxia muy muy lejana para reencontrarnos con Baby Yoda y el cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal. En esta nueva tanda de ocho episodios veremos a Mando continuar su aventura, enfrentándose a poderosos enemigos y haciendo nuevos aliados a través de la galaxia.

SERIE ‘MARVEL 616’

La nueva serie les ofrece a los fans una mirada más profunda y perspectivas de todas las facetas del Universo Marvel. Según Marvel, cada episodio es un documental independiente, dirigido por un cineasta único, y lo explora todo, desde hacer cómics hasta cosplay dentro del marco del Universo Marvel. El primer clip es del episodio titulado “Más alto, más rápido”, dirigido por Gillian Jacobs , que arroja luz sobre las mujeres de Marvel Comics.

DOCUMENTAL ‘THE RIGHT STUFF’

La serie producida por Disney y National Geographic es una adaptación del largometraje original de 1983 y relata la creación del Proyecto Mercury de la NASA y el inicio de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría en 1959. “The Right Stuff” está pensada como una antología que utiliza la novela de Tom Wolfe como punto de partida para su primera temporada, pero que dedicará las siguientes -si las hubiese- a otras misiones espaciales.

SERIE ‘MEET THE CHIMPS’

La serie documental lleva a los espectadores a la vida secreta de uno de los santuarios de vida silvestre más grandes y singulares del mundo, Chimp Haven, un refugio de 200 acres escondido en lo profundo del corazón boscoso de Louisiana, que alberga a más de 300 chimpancés. Un proyecto que homenajea a los héroes que los rescatan.