Disney + arranca con amplio catálogo y Star Wars: The Mandalorian

La espera terminó y este día dio inicio Disney +, la plataforma streaming de Disney que promete competir con Netflix la cima del mercado del contenido digital en el mundo.

Desde el primer minuto del martes se activó la aplicación y junto a ella el amplio catálogo de más de 500 películas y 120 series con las que inicia operaciones, por ahora solo en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos.

Los primeros comentarios en redes sociales han sido positivos. Más allá del contenido, el cual ha sido del agrado, la experiencia de navegación y la fácil accesibilidad a diferentes apartados es lo más destacado de la plataforma.

El plato fuerte de Disney + en su día de estreno fue “The Mandalorian”, de la saga de Star Wars. Pero además, Disney sorprendió al mundo al anunciar a pocas horas del estreno que Avengers: Endgame, la última entrega de Los Vengadores, también estaría disponible desde el primer día, situación que causó euforia en todo el mundo.

From Iron Man to Endgame, see the newly announced @MarvelStudios titles that will be available to stream starting tomorrow on #DisneyPlus—including Expanding the Universe, a new look at the original series coming to the service.

Look out for more titles to be announced soon.