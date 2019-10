Disney+ comparte la primera imagen oficial de Hilary Duff en la secuela de Lizzie McGuire

MÉXICO (SinEmbargo)._ En redes sociales circuló la imagen de Hilary Duff como confirmación del inicio de las grabaciones de la encantadora serie Lizzie McGuire, una adolescente de 13 años acompañada de su alter ego caricaturizado.

La instantánea muestra a la protagonista, enfundada con un abrigo color mostaza, caminando por las calles de New York cargando una enorme alpaca de peluche.

Disney+ anunció que esa es la imagen del primer día de grabación de la serie de Lizzie, quien regresará con casi 30 años de edad. Y en esta ocasión su alter ego no concordará con su edad, ya que seguirá siendo la adolescente de 13 años quien la acompañe en esta nueva etapa de su vida adulta, junto a toda su familia.

Alpaca your bags! #LizzieMcGuire, an original series coming soon to @DisneyPlus, is heading to the Big Apple for the next chapter in Lizzie’s story. Check out this exclusive photo from the first day of production. #DisneyPlus pic.twitter.com/Z9ycN3rGAe