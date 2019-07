Disney está trabajando en la secuela de Encantada, la película protagonizada por Amy Adams y Patrick Dempsey que llegó a las salas de cine en 2007.

Doce años después de que Amy Adam interpretara a una princesa de cuentos que llega por accidente a Nueva York, Skyler Shuler, el editor en jefe de Disney, confirmó que habrá una secuela y llevará por nombre Desencantada.

“El largo desarrollo de la secuela de Encantada por fin está avanzando. Deberíamos tener una actualización pronto”, escribió en Twitter junto a la imagen del primer logotipo de la película.

The long in development Enchanted sequel may finally be moving forward. We should get an update soon! pic.twitter.com/iNcoA5IGD5