Disney+ confirma su asistencia a Comic-Con virtual 2020 con proyectos de Marvel y Phineas & Ferb

Entre las novedades que Disney+ presentará, estarán las primeras imágenes de la docuserie antológica Marvel’s 616; la primera serie de ficción de National Geographic para el servicio bajo demanda, The Right Stuff, y la película animada Phineas & Ferb The Movie: Candace Against the Universe

Sinembargo.MX

03/07/2020 | 08:29 AM

La Comic-Con@Home tendrá lugar entre el 22 y el 26 de julio, las mismas fechas que la Comic-Con tradicional. Foto: Disney+

MADRID._ Disney ha anunciado que su plataforma, Disney+, estará presente en la Comic-Con 2020 de San Diego con tres paneles virtuales en los que presentará sus próximos títulos originales. Este año, este macro-evento, uno de los más importantes para la industria del entretenimiento, se celebrará de forma virtual a través de Internet y tendrá por nombre Comic-Con@Home. Entre las novedades que Disney+ presentará, estarán las primeras imágenes de la docuserie antológica Marvel’s 616; la primera serie de ficción de National Geographic para el servicio bajo demanda, The Right Stuff, y la película animada Phineas & Ferb The Movie: Candace Against the Universe. La Comic-Con@Home tendrá entre el 22 y el 26 de julio, las mismas fechas que la Comic-Con tradicional, cuyo formato este año se ha cancelado debido a la pandemia del coronavirus. HORARIOS DE LOS PANELES El panel de ‘Marvel’s 616’ está programado para el jueves 23 de julio. Se trata de una serie documental antológica que explora el impacto histórico, cultural y social que ha tenido y tiene el universo de Marvel Comics. El sábado 25 de julio se presentará la mesa redonda de Phineas & Ferb: Candace Against the Universe, en la que habrá un avance exclusivo y se ahondará en los orígenes de uno de los títulos emblemáticos de Disney Channel, que estrena su segundo largometraje. El mismo día será cuando se muestre el panel de The Right Stuff, la primera producción de ficción de National Geographic para Disney+, creada por Appian Way y con Leonardo DiCaprio como productor. #Cómic-Con

