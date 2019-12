Disney enfrenta demanda por usar marca registrada contra el cÃ¡ncer de mama en Frozen 2

Disney enfrenta demanda por usar marca registrada contra el cáncer de mama en Frozen 2

El gigante del entretenimiento se habría apropiado del eslogan Trust Your Journey, usado por una asociación benéfica de Nevada, desde 2007

Sinembargo.MX

13/12/2019 | 11:23 AM

Llegó el fin de año y luego de un periodo de alianzas, lanzamientos y más, Disney enfrenta un revés a su derrama creativa, ya que una organización benéfica contra el cáncer de mama está demandando al gigante del entretenimiento por apropiarse de su lema en la película Frozen 2 y su merchandising.

De acuerdo con los documentos legales obtenidos por TMZ y dados a conocer por Inside The Magic, Trust Your Journey, una organización benéfica con sede en Nevada que comparte historias de sobrevivientes de cáncer de seno, afirma que Disney ha infringido en el uso de la marca registrada a su nombre y el lema al colocar “Trust Your Journey” en los productos y campañas de Frozen 2. El eslogan también aparece en la película, difundió forbes.com.

Trust Your Journey dice que ha estado usando el eslogan desde 2007, y sus productos que comprenden tazas, ropa y joyas han acumulado casi 4 millones de dólares en ventas.

Como Disney se está beneficiando de la marca registrada, Trust Your Journey aparentemente está pidiendo a la compañía que entregue algunas de las ganancias de la película.

Y promete ser una cifra elevada, ya que Frozen 2 ha acumulado casi 1,000 millones de dólares en ganancias globales.