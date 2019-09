Disney+ incluirÃ¡ en su catÃ¡logo series de animaciÃ³n clÃ¡sica, de los 60 y 80, como X-Men y Spider-Man

Disney+ incluirá en su catálogo series de animación clásica, de los 60 y 80, como X-Men y Spider-Man

Las series de Marvel Studios que llegarán a Disney+ son, en total, ocho. WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier, Ojo de Halcón y What If…? fueron confirmadas durante la pasada Cómic-Con de San Diego, mientras que la Casa de las Ideas anunció tres proyectos más en la D23 Expo: Moon Knight, She-Hulk y Ms. Marvel

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Disney+ prepara su desembarco en el mercado del streaming con producciones originales como las series de Marvel Studios sobre Falcon y Soldado de Invierno, Loki o la Bruja Escarlata.

Pero parece que junto a éstas, el servicio de streaming incluirá en su catálogo series de animación clásicas de la Casa de las Ideas, como X-Men, Los 4 fantásticos o Spider-Man.

Así lo ha indicado un usuario en Twitter, que afirma que algunas series de animación de Marvel estarán también en Disney+. Entre las producciones que formarían parte del catálogo inicial del servicio de streaming estarían series de animación de los 90 como X-Men, Spider-Man, El Increíble Hulk o Los 4 Fantásticos, además de otras producciones animadas de los 60 y 80 como Spider-Woman.

Disney+ will have classic Marvel animated series like X-Men ‘92, Spider-Man ‘94, Spider-Woman ‘79, Spider-Man ‘81, Spider-Man and his Amazing Friends, Iron Man ‘94, Fantastic Four ‘94, Incredible Hulk, Silver Surfer, and Spider-Man Unlimited. pic.twitter.com/Yzj3DiZtwg — Disney+ Updates (@moredisneyplus) 12 de septiembre de 2019

Lo que no está confirmado es si en Disney+ también estarán series de animación de los años 2000 como Avengers Assemble, Ultimate Spider-Man, X-Men: Evolution o Guardianes de la Galaxia.

No serán las únicas producciones de animación que estarán dentro del servicio de streaming: Pato Darkwing o Patoaventuras también podrán verse en la plataforma.

Iron Man 1/2/3 Guardians 1/2 Avengers Avengers Age of Ultron Avengers Infinity War Black Panther Doctor Strange Captain America The First Avenger Captain America Winter Soldier Captain America Civil War Thor 1/2/3 Ant-Man Ant-Man and the Wasp (Once again: for NL) — GJ Kooijman (@gjkooijman) 12 de septiembre de 2019

Las series de Marvel Studios que llegarán a Disney+ son, en total, ocho. WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier, Ojo de Halcón y What If…? fueron confirmadas durante la pasada Cómic-Con de San Diego, mientras que la Casa de las Ideas anunció tres proyectos más en la D23 Expo: Moon Knight, She-Hulk y Ms. Marvel. Todas ellas formarán parte del Universo Marvel.