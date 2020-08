Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

Disney lanza el tráiler de The one and only Ivan, cinta que se estrenará en su plataforma

La cinta iba a estrenarse originalmente en cines, pero la pandemia del coronavirus provocó que, en junio, el estudio anunciara su paso a plataformas, siguiendo los pasos de Artemis Fowl

Sinembargo.MX

08/08/2020 | 11:53 AM

La cinta iba a estrenarse originalmente en cines, pero la pandemia del coronavirus provocó que, en junio, el estudio anunciara su paso a plataformas. Foto: Especial Foto: Sinembargo.MX

MADRID._ Disney ha lanzado el tráiler de The one and only Ivan, la entrañable historia del gorila pintor de la premiada novela de Katherine Applegate. El primate de espalda plateada descubre que la vida no se define por el lugar o las circunstancias, sino por el poder de la amistad y el valor para que las cosas cambien. La película estará disponible en Disney+ desde el 11 de septiembre. The one and only Ivan es una historia inolvidable sobre la amistad, el poder de la visualización y la importancia de tener ese lugar al que llamar “hogar”. El protagonista es un gorila de espalda plateada de 180 kilos que comparte un hábitat comunitario en un centro comercial de las afueras con la elefanta Stella, el perro Bob y otros animales. Todo cambiará cuando llegue al centro Ruby, una cría de elefante al que han separado de su familia en la selva, lo que provoca que se cuestione su propia vida, de dónde viene y dónde quiere estar realmente. El filme es una combinación de imagen real y animación CGI. La cinta iba a estrenarse originalmente en cines, pero la pandemia del coronavirus provocó que, en junio, el estudio anunciara su paso a plataformas, siguiendo los pasos de Artemis Fowl. Sam Rockwell, Angelina Jolie, Danny DeVito, Helen Mirren y Chaka Khan ponen las voces de los animales protagonistas, mientras que Bryan Cranston da vida al dueño del gorila Iván. Sam Rockwell, Angelina Jolie, Danny DeVito, Helen Mirren y Chaka Khan ponen las voces de los animales protagonistas, mientras que Bryan Cranston da vida al dueño del gorila Iván.

