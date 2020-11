Disney Plus está listo para despegar en México

Disney+ será cien por ciento familiar, con contenido en 4K, pero no estarán ciertas películas o series completas por su clasificación

Noroeste / Redacción

14/11/2020 | 11:51 AM

Hace un año, Disney+ fue activado en los Estados Unidos con todo el catálogo de películas de la compañía y el estreno de su serie original The Mandalorian, que se convirtió en un éxito entre los fans de Star Wars, que buscan universos alternos y narrativas nuevas de la saga creada por George Lucas.

En aquel país el servicio no ha estado exento de ciertas polémicas al modificar algunos contenidos en concordancia con conceptos o personajes que al día de hoy son políticamente incorrectos, por ejemplo el clásico de 1946 Canción del Sur, no fue incluida en la plataforma, pues se ha determinado en los últimos años que normalizaba la esclavitud, el racismo y la exclusión social; la película Splash! con Tom Hanks y Daryl Hannah también fue modificada digitalmente una escena donde se veía el trasero de Hannah, o el capítulo de Los Simpsons donde Michael Jackson prestó su voz para ser un personaje que imita al cantante, también fue retirado, difundió milenio.com.

“Disney Plus es una plataforma cien por ciento familiar, por ejemplo hay contenidos que no estarán en el catálogo como DeadPool, pero que podrás ver próximamente en “Star” que, como saben, es una nueva plataforma que llegará con otro tipo contenido”, comentó David Chávez, vicepresidente de Marketing de The Walt Disney Company (TWDC) en México.

Cuántos perfiles puedes tener en Disney+

El servicio permitirá crear hasta siete perfiles diferentes por membresía, para que cada usuario guarde sus preferencias y ver lo que quiera, cuando quiera; las series y películas podrán tener soporte de uso multilenguaje, con hasta 17 idiomas para el contenido original (en audio y subtítulos), incluyendo español (Latinoamérica), español (España), portugués (Brasil), portugués (Portugal), holandés, alemán, italiano, francés (Francia), francés (Canadá), noruego, sueco, finlandés, danés, inglés (Reino Unido) e inglés (EU), así como subtítulos personalizables con diferentes tamaños.

Ciertos contenidos podrán ser vistos en calidad 4K y sonido Dolby Atmos, que se habilitará siempre y cuando se tenga una pantalla o barra de sonido con la capacidad de reproducir este tipo de formatos, además de que se recomienda tener una conexión de banda ancha a internet.

La membresía a Disney+ permite la reproducción simultánea en hasta cuatro dispositivos, así como descargas ilimitadas en hasta diez dispositivos.

Los Simpsons llegan a Disney+

Sobre el contenido de FOX, por ejemplo el caso de Los Simpsons, el vicepresidente de marketing de TWDC afirmó que no llegarán por el momento todas las temporadas o capítulos, pero que pronto se tendrán noticias de este y otras series y películas.

Cabe destacar que si bien con la llegada de este nuevo servicio de streaming, el acceso a contenido de Disney que estaba en otras plataformas digitales se deshabilitó, aquellos que ya los habían adquirido no pierden sus compras digitales y podrán seguir disfrutando de ellas en las plataformas donde las compraron originalmente.

El 17 de noviembre, Disney Plus se habilitará mediante la app oficial en teléfonos Android y dispositivos iOS, así como en pantallas inteligentes de las marcas más importantes, consolas de videojuegos e incluso en navegadores web, y se podrá tener una prueba gratuita de siete días para luego elegir entre una suscripción mensual por 159 pesos o anual por mil 599 pesos, aunque si se adquiere esta última hasta el 16 de noviembre se podrá acceder a un precio promocional de mil 359 pesos.