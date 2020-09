Disney presenta las primeras imágenes de The Mandalorian 2

“The Mandalorian”, una de las series que lanzó Disney en su plataforma de streaming y que ha tenido éxito en los países donde está disponible, ya tiene su primer vistazo para su segunda entrega, cuyo estreno está programado para el 30 de octubre en Estados Unidos y Europa.

La firma publicó a través de Entertainment Weekly las primeras imágenes de la producción basada en la saga “Star Wars”. En esta entrega, se espera que se sume una gran cantidad de actores, pues presentará una “historia más amplia en el mundo”.

“Las historias se vuelven menos aisladas, pero cada episodio tendrá su propio sabor y, con suerte, estamos trayendo mucho más alcance al programa”, dijo Jon Favreaun, showrunner del programa. “A medida que presentamos a otros personajes, hay oportunidades para seguir diferentes historias”.

#TheMandalorian and The Child are back. Check out the covers of the newest issue of @EW. For more: https://t.co/9vwzOHmpv1 pic.twitter.com/rHr7DhekCr