Disney publica pÃ³ster y anuncia el estreno del trÃ¡iler de Frozen 2

Ciudad de México (SinEmbargo).- Disney compartió el nuevo póster de Frozen 2 en su cuenta de twitter, donde además anunció que la mañana del 11 de junio estrenarán un nuevo avance de la película en exclusiva para el programa Good Morning America. En el póster se aprecia a las dos hermanas en medio de un bosque otoñal y con mucha niebla.

Una sinópsis menciona que la secuela buscará explicar de dónde provienen los poderes mágicos de Elsa, lo que llevará a las hermanas a una nueva travesía.

The brand-new trailer for #Frozen2 debuts tomorrow morning, exclusively on @GMA. pic.twitter.com/JSNde9qPdJ