Disney y el estadio de Dodgers serán centros de vacunación; EU usará la 2da. dosis como primera

El Gobernador Gavin Newsom dijo el lunes que California emplearía un 'enfoque de manos a la obra' para aumentar las vacunas. Este enfoque incluye transformar el estadio de los Dodgers de uno de los sitios de prueba de Covid-19 más grandes y visibles del país en un centro de vacunación masiva

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).– El Gobierno de Estados Unidos ha pedido a los estados que aceleren la entrega de vacunas contra el Covid-19 para personas mayores de 65 y otros sectores de alto riesgo para no retener la segunda de las dos dosis, dijeron fuentes a The Associated Press. Se prevé que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades lo autorice en breve.

Los estados determinan quiénes deben recibir la vacuna de acuerdo con las normas de los CDC. El Gobierno también busca ampliar la cantidad de sitios donde la gente puede recibir la vacuna al incorporar centros de salud comunitarios y farmacias. Se prevé para el jueves un discurso del Presidente electo Joe Biden en el que explicará su plan para acelerar la vacunación en el inicio de su Gobierno.

California, una de las entidades más afectadas, está tratando de acelerar sus esfuerzos de vacunación, que se han quedado rezagados en medio de la lucha con un diluvio de casos de coronavirus de una semana que ha llevado a algunas de las consecuencias más graves en el país.

Las salas de emergencia han tenido que cerrar sus puertas a las ambulancias durante horas. Casi una de cada 10 personas ha dado positivo por el virus en el condado de Los Ángeles, el más poblado del país. Y una oleada de hospitalizaciones ha causado problemas en el sistema de suministro y suministro de oxígeno que utilizan las instalaciones médicas. Durante la semana pasada, un promedio de 480 personas al día murieron de Covid-19 en el estado, según una base de datos del New York Times.

El Gobernador Gavin Newsom dijo el lunes que California emplearía un “enfoque de manos a la obra” para aumentar las vacunas. Este enfoque incluye transformar el estadio de los Dodgers de uno de los sitios de prueba de Covid-19 más grandes y visibles del país en un centro de vacunación masiva. Petco Park, donde juegan los Padres de San Diego, y el recinto ferial estatal en Sacramento también se están estableciendo como sitios de vacunación, afirmó el Gobernador.

La junta de supervisores del condado de Orange dijo el lunes que el primero de los cinco sitios de “súper” vacunación planeados del condado abriría esta semana en el Disneyland Resort en Anaheim, que ha estado cerrado durante gran parte de la pandemia. Las vacunas estarán disponibles con cita previa para todos en la “Fase 1a”, que incluye trabajadores de atención médica de primera línea, paramédicos, dentistas y farmacéuticos.

El condado de Los Ángeles abrió la elegibilidad para vacunas a un grupo más amplio de trabajadores de la salud el lunes, lo que permite a los trabajadores en instalaciones como clínicas de atención primaria, centros de pruebas Covid-19, laboratorios, farmacias y consultorios dentales, así como a quienes trabajan con personas sin hogar, ser vacunados.

Anteriormente, se priorizaba a los trabajadores de hospitales y centros de atención a largo plazo. Pero como informó The Los Angeles Times, un gran número de trabajadores de la salud en los condados de Los Ángeles y Riverside declinaban ser vacunados.

Y relativamente pocas personas en California han recibido dosis de vacunas, en comparación con otros lugares: sólo el dos por ciento de la población del estado ha recibido una vacuna, según una base de datos de The New York Times; se han administrado 782 mil 638 dosis de las más de 2.8 millones que ha recibido el estado.

POR LOS MUERTOS

Biden planea realizar una ceremonia de iluminación en la Piscina Reflectante del Monumento a Lincoln para honrar a los muertos por el coronavirus un día antes de que asuma el cargo el 20 de enero. El Comité Inaugural Presidencial dijo el jueves que llevaría a cabo el evento la noche del 19 de enero, calificándolo como la “primera iluminación alrededor del Reflecting Pool para recordar las vidas estadounidenses perdidas”. También invitó a las comunidades de todo el país a unirse a Washington para iluminar edificios y tocar las campanas de las iglesias a las 5:30 de la tarde en “un momento nacional de unidad y recuerdo”.

“En medio de una pandemia, cuando tantos estadounidenses están sufriendo la pérdida de familiares, amigos y vecinos, es importante que honremos a los que han muerto, reflexionemos sobre lo que ha sido uno de los periodos más difíciles en la historia de la nación, y renovar nuestro compromiso de unirnos para poner fin a la pandemia y reconstruir nuestra nación”, aseguró el portavoz del comité de inauguración, Pili Tobar, en un comunicado.

Biden y la Vicepresidenta electa, Kamala Harris, planean prestar juramento fuera del edificio del Capitolio estadounidense como parte de los eventos de inauguración que tienen como objetivo capturar la grandeza tradicional de la ceremonia histórica cumpliendo con los protocolos por Covid-19.

El virus ha matado a más de 340 mil personas en todo el país. El comité de inauguración ya anunció esta semana que no habría un tradicional almuerzo inaugural en el Capitolio por el virus, otra tradición política suspendida por la pandemia.