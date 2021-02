Dita Von Teese, ex esposa de Marilyn Manson, rompe el silencio sobre acusaciones contra el cantante

La vedette emitió un comunicado después de que Evan Rachel Wood hablara de los abusos que ella sufrió a manos del músico

Noroeste / Redacción

Dita Von Teese rompió el silencio acerca de las recientes acusaciones de abuso sexual, racismo, homofobia y transfobia que han rodeado a Marilyn Manson durante los últimos días.

La bailarina de burlesque emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, y explicó que no había dicho nada al respecto porque estaba procesando la información. Además, agradeció a quienes le han preguntado por su salud.

“He estado procesando las noticias que salieron a la luz el lunes acerca de Marilyn Manson. A todos aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad”, comenzó.

Heather Renée Sweet, nombre verdadero de la modelo, agregó que lo que ella vivió con el músico no se parece a lo que las víctimas describieron en sus denuncias públicas. Agregó también que si este fuera el caso, no se habría casado con el cantante.

"Por favor sepan que los detalles que se hicieron públicos, no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja. Si lo hubieran hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui [del matrimonio] 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas”, declaró, sin defender al también actor.

A pesar de su declaración, la vedette nunca desestimó las publicaciones e incluso abogó por quienes han sido víctimas de violencia, difundió Infobae.

“El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación. Insto a aquellos de ustedes que han sufrido abusos a que tomen medidas para sanar y tengan la fuerza para realizarse plenamente. Esta es mi única declaración en este asunto”, finalizó la también empresaria.

Brian Warner, nombre verdadero del rockero, y Dita Von Teese comenzaron su relación en 2001 y se casaron en diciembre de 2005. La vedette solicitó el divorcio en una corte de Los Ángeles un año después.

Evan Rachel Wood finalmente decidió dar a conocer el nombre de su abusador. El lunes por la mañana, la nominada al Emmy por su papel en la serie “Westworld” ofreció detalles sobre su traumática experiencia de abuso y violencia que atravesó mientras estaba en una relación con Manson cuando ella tenía 19 años y él 38.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, escribió la actriz estadounidense en su perfil de Instagram y en un comunicado enviado a la revista Vanity Fair.