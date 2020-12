AMMJE Capítulo Culiacán

Diversificación, crecimiento y mayor aprendizaje, el reto de AMMJE Capítulo Culiacán para el 2021

Joane Hernández Morga, presidenta de la asociación, señala que, pese a la pandemia, su primer año de gestión ha sido positivo, aumentando en un 30 por ciento el sumar mujeres al grupo

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ Lograr una mayor diversificación, crecimiento, y un mejor aprendizaje para sobrellevar los embates que la pandemia a originado en el sector empresarial, es el reto que la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, que tiene previsto cumplir para el 2021, señaló Joane Hernández Morga, actual presidenta de la asociación capítulo Culiacán.

Señaló que fue en enero de este 2020 cuando tomó protesta como la nueva presidenta de AMMJE, gracias a la invitación de la presidente saliente Elia Araujo, para dirigir la asociación durante el periodo 2020-2021, gracias a su participación activa en el grupo, depositando su confianza en que ella haría un buen papel.

“Yo recibo una asociación bien posicionada, contando a nivel nacional con 30 representaciones, en las que Culiacán es de las más destacadas, no solo por el número de socias que suman más de 110 integrantes, sino por la participación que tenemos en el sector, y lo proactivas que como mujeres podemos ser”, señaló Hernández Morga.

Resaltó que AMMJE hoy está mucho más unida, reconocida, y posicionada, por lo que a partir de su gestión en enero, el trabajo ha sido mantener estos objetivos, apostándole a tres pilares importantes.

La presidenta acompañada de su comité, formado por Adriana Rojo, Karla Selene Ramos, Valeria Dallemese, Dorina, Alba Bojórquez, Karla De la Herrán.

Estos, dijo, tienen que ver con la aportación de valor, esto referente al tema de la formación empresarial, impulsar a la mujer tanto emprendedora como empresaria, fortaleciendo las relaciones comerciales, impulsar las ventas, y mantener el posicionamiento.

Hernández Morga resaltó ser una mujer que trabaja por objetivos, por ello, en su deseo de brindar las mejores herramientas de trabajo a la socias, se acerca al Tec de Monterrey para recibir mentorías ágiles, construyendo así un plan de trabajo con la intención de continuar con la formación de las mujeres, a través de un programa que les permita crecer como emprendedoras y empresarias.

“Al inicio de esta gestión eran 80 las socias que la integraban a AMMJE, hoy como dije antes son 110, y creo que no estar en pandemia habríamos sumado muchas más, el cual es uno de los objetivos que me he marcado durante mi periodo de trabajo”, indicó.

Respecto a los programas de formación para las socias, Hernández Morga explicó que se han impartido temas relacionados con la situación que se vive, con conferencias vía zoom, fomentando el tema de bienestar y salud organizacional.

Con la llegada de la pandemia, se detuvieron las actividades buscando ingresar a más socias a la organización, sin embargo, aunque las formas de hacerlo cambiaron, los objetivos no, captando socias de una manera diferente.

“La pandemia vino a cambiar las necesidades que como grupo teníamos, esto en la forma de consumir, de capacitarnos, de trabajar, impartiendo temas de salud mental, y bienestar emocional, con la participación de speakers de varios estados del país, a través de conferencias virtuales”.

Recordó que en marzo tenían programado realizar su evento anual, el cual se tuvo que posponer, por lo que a partir de ese mes, todas sus sesiones como grupo han sido de manera virtual atendiendo temas también financieros, tecnológicos, y de innovación.

La presidenta destacó que, a unos cuantos días de que finalice el año, se han logrado varios objetivos, el primero, el que todas las socias siguen vigentes, no hubo deserciones, segundo, que todas las empresas de las integrantes siguen vigentes, ninguna desapareció.

La diversificación, señaló Hernández Morga, fue una de las estrategias que se impulsaron en el grupo, lo que me permitió acelerar los proyectos que cada una como jefa de empresa tenía planeado realizar, buscando la subsistencia ante la grave situación económica que vive el estado y el país.

“Como mujeres tenemos muchos temas, así como roles , mientras que los hombres son más enfocados en el trabajo, las mujeres nos diversificamos en muchas ramas, esto representa un reto, brindando la oportunidad de realizar todos los planes que traemos”.

Resaltó que en este 2020, el principal reto fue el poder conectar a las socias a través de las plataformas digitales, el cual no fue del todo fácil para las socias, ya que están acostumbradas a la cercanía, por ello el reto fue mantener esa cercanía y comunicación, y esto se logró gracias a la capacitación en tecnologías, la cual aplica cada una en sus empresas.

“Creo que este primer año de gestión, aún con la situación de la pandemia, ha sido medianamente positivo, porque para mí ha representado un gran reto, volviéndome por la situación, mucho más activa, tomando decisiones que beneficien a todas las socias, y así llevar a esta asociación, hacia una visión compartida de poderla hacer crecer, y formarnos en temas relevantes como empresarias”, expresó.

Para el 2021, dijo, se espera un entorno similar al 2020, con varios objetivos a cumplir, atendiendo temas que tienen que ver con la innovación, plataformas digitales, diversificación, impartiendo todos los contenidos que sean necesarios y así hacer frente al panorama complicado en el sentido económico, político, y de salud.

“Hoy las alianzas son muy importantes, y los nuevos tópicos son el encontrar nuevas formas de vender, colocar nuestros productos o servicios, por ello el tema de la diversificación, la constante capacitación e innovación, jugarán un papel importante el próximo año”, resaltó Hernández Morga.

Al gremio exhortó la presidenta de AMMJE Capítulo Culiacán, a seguir impactando a más mujeres, a sumarlas a pertenecer a una asociación en donde la unión como jefas de empresas, como mujeres, da resultados positivos en crecimiento personal y empresarial.

Una empresaria con mucha luz

Joane Hernández Morga, además de ser la presidenta de AMMJE Capítulo Culiacán, es también la directora general de High Lumen, empresa que esté 2020 celebró 16 años de existencia, ofreciendo los servicios de fabricación y diseño de proyectos de iluminación, atendiendo sectores como el industrial, de salud, educación, oficinas, comercio, y exteriores.

“La empresa inició hace 16 años, en el cuarto de mi casa, quien junto a su esposo llamado Víctor, montaron una pequeña oficina, vendiendo el gabinete, o la carcasa donde va la luminaria, hasta lograr conseguir la maquinaria en Monterrey para fabricar los gabinetes montando una fábrica en San Pedro, rumbo a Navolato”, señaló la empresaria.

Con la llegada del sistema Led, hoy se enfoca principalmente en la creación de proyectos, así como a mejorar la productividad y seguridad de las personas a través de la iluminación.

“Estos 16 años se han cumplido muchos retos, empezar como una idea de negocio, hasta consolidarlos en un gran proyecto bien cimentado, buscando trascender, impactando en otros de manera positiva, creciendo como empresa y como directores, entrando así a un nuevo modelo de negocio.

Agregó que, el crecimiento que han tenido como empresa, ella lo ha palpado en la continua capacitación de todo su equipo de trabajo, así como de los directivos, generando con ella la capacidad de crear más empleos.

“Hoy por la situación en la que nos encontramos, podemos darnos cuenta del poder que tenemos los dueños de empresas, en la responsabilidad de seguir creando empleos en una empresa local, en la cual todos ganamos, no solo la familia Lumen, también la sociedad”.

Hernández Morga resaltó además que la formación empresarial ha sido un apartado importante para su crecimiento, así como el contar con una estructura de personal bien preparada, y con multihabilidades, que se visualiza en la parte de la organización.

“Nuestros objetivos para el 2021, tienen que ver con un mayor crecimiento, y posicionamiento de la empresa, además de generar una línea de negocios alterna a lo que estamos haciendo, naciendo así BE UV, luminarias de desinfección a través de luz ultravioleta, proyecto que les ha dado buenos resultados”, resaltó.

Finalmente, Hernández Morga subrayó que, las mujeres de hoy tienen la capacidad de diversificarse, y con esta pandemia se ha demostrado que así es, ya que el rol de la mujer en una empresa es tan importante como el del hombre, pero está comprobado que las empresas que son lideradas por mujeres, son mucho más productivas, pero no implica que no se puedan realizar mancuernas con los hombres,porque el trabajo en equipo, siempre dará mejores resultados.