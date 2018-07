Divide remodelación del mercado Miguel Hidalgo a locatarios, en Escuinapa - Noroeste

Divide remodelación del mercado Miguel Hidalgo a locatarios, en Escuinapa

Algunos comerciantes dicen estar a favor de la remodelación del centro de abastos, mientras que otros tienen sus dudas

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. La remodelación de la zona gastronómica del mercado Miguel Hidalgo mantiene divididos a locatarios.

“En tres meses no se va a terminar el mercado, es muy incómodo estar afuera, además ya no vamos a tener a quién reclamarle si no terminan”, dijo Míriam Contreras.

Los comerciantes señalaron que ya tuvieron una reunión con el Alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, pero no hubo acuerdos.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1