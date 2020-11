Dividida y en medio de la rebelión, Italia enfrenta segundo confinamiento

El Gobierno italiano dividió en zonas Roja, Naranja y Amarilla a las diferentes regiones del País, donde la mayoría de los gobernadores se oponen al cierre de las actividades económicas

06/11/2020 | 10:27 AM

Texto: Cynthia Rodríguez

Foto: Alexander Abero / Unsplash

MILÁN.- Hoy Italia amanece por segunda vez en lo que va del año en confinamiento y con el País dividido. Físicamente porque el trato para las 20 regiones fue diferenciado de acuerdo con el número de contagios y muertes registrados en las últimas semanas, pero también por una valoración que se hizo con base en la respuesta de la sanidad, es decir, dependiendo del número de operadores sanitarios y la capacidad hospitalaria que existe en cada una de ellas.

Así, las tres zonas que desde hoy dividen al país son: Roja, donde se encuentran Lombardía, Piemonte, Valle D’Aosta (en el extremo norte) y Calabria (en el extremo sur); Naranja: para las regiones de Apulia y Sicilia; y Amarilla, para todo el resto: Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria, Toscana, Las Marcas, Emilia Romagna, Liguria, Véneto, Friuli Venezia Giulia, Bolzano y Cerdeña.

Para todas las regiones, sin importar el color que les fue asignado, el toque de queda comenzará a partir de las 22:00 a las 5:00 horas del día siguiente y las actividades culturales también quedan suspendidas. Nada de teatros, cines, muestras, congresos, ferias, festivales.

Sin embargo, las diferencias estarán en los detalles, pues mientras en la Zona Amarilla todos los negocios, restaurantes y bares podrán estar abiertos a excepción de los fines de semana, para las zonas Naranja y Roja, esto no es así.

Desde mañana, cualquier actividad comercial, incluidos los restaurantes y bares estarán cerrados, a excepción de las farmacias, de alimentos, puestos de periódicos y también las peluquerías que, a última hora fueron salvadas.

Otra de las medidas para la Zona Roja es que nadie puede pasar de una alcaldía a otra y que para salir es necesaria la autocertificación para evitar multas, pues cualquier movimiento fuera de casa tiene que estar plenamente justificado.

En la zonas Roja vuelve la Didáctica a Distancia a partir del segundo año de secundaria. Para los estudiantes de preescolar, primaria y primero de secundaria, seguirá siendo presencial. Los parques públicos también cerrarán.

Estas medidas establecidas en el último Decreto del Presidente del Consejo de Ministros serán válidas hasta el 3 de diciembre.

La rebelión interna

Desde mediados de octubre, cuando las cifras de contagios y muertes comenzaron a subir y subir, Giuseppe Conte fue claro: “Si no hacemos algo para revertir la curva epidemiológica, corremos el riesgo de volver a un confinamiento”, dijo la noche del 20 de octubre cuando anunció el nuevo toque de queda para todo el País que iniciaba a las 23:00 horas.

Conforme fueron avanzando los días, las cifras no se detuvieron pese a las restricciones. Sin embargo, desde que el lunes Conte adelantó al parlamento las próximas medidas, el estira y afloja entre los Gobernadores y el gobierno central comenzó a subir de tono: nadie quería cerrar aún más las actividades económicas a pesar de que la curva epidemiológica no cedía.

El jueves se contaba otro récord: 34 mil 505 nuevos contagios, 445 muertos y 2 mil 391 pacientes en Terapia Intensiva, donde las regiones más golepadas son Lombardía, Campania y Piemonte.

Campania, donde desde el 16 de octubre fueron suspendidas las clases por el Gobernador Vincenzo di Luca (Partido Democrático), incluyendo primarias y preescolares, ésta fue definida como Zona Amarilla.

Parte de la polémica de las últimas horas, pues las regiones consideradas como Zona Roja, todas son gobernadas por la derecha (Liga del Norte y Fuerza Italia). El caso de Calabria, donde anoche hubo una manifestación en contra de las medidas del gobierno, es emblemático, pues a pesar de que el RT se mantiene por abajo de la media, los lugares en terapia intensiva no son suficientes, a pesar de que aún no están llenos.

“Un drama para una de las regiones más pobres de Italia, pues a pesar de que los contagios son bajos de acuerdo al número de habitantes y que incluso Alemania fue a la única región italiana que no ha impuesto restricciones, desde mañana sufrirá las consecuencias de no haber desarrollado su sanidad pública y no haber gastado 85 millones de euros que se tenían destinados para ello desde el año pasado”, explica Daniela Crimi, abogada calabresa.

En Lombardía, el Gobernador Attilo Fontana, calificó como una “bofetada” la decisión del gobierno central que considera desde hoy a la región como Zona Roja, aunque sigue teniendo los peores números desde el inicio de la pandemia.

Para Nello Musumeci, gobernador de la Sicilia y que fue catalogada como Zona Naranja, la decisión del Gobierno central es sólo política.

“No podemos esperar. No tenemos alternativas para congelar el alza de los contagios”, explicaba por su parte Conte el miércoles en la noche, llamando de nuevo a la unidad en un país donde las prostas siguen con o sin confinamiento.