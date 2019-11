Doblaje latino de Los Simpson se vuelve viral por chiste de Dragon Ball Z

Noroeste / Redacción

17/11/2019 | 11:24 AM

Los Simpson se han mantenido en el gusto del público durante tres décadas en parte gracias a su adaptación a las situaciones contemporáneas que han surgido a lo largo de los años.

Ahora que la serie está disponible en Disney+ los fanáticos con acceso al servicio pueden disfrutar de (casi) todos los episodios, pero uno de ellos ha causado más interés y risas que los demás, sobre todo por la forma en que está doblado al español latinoamericano.

Un usuario de Twitter compartió una escena en específico del episodio titulado: Thirty Minutes Over Tokyo, parte de la décima temporada y en el que la familia amarilla viaja hasta Tokio, Japón, pero una vez que están allá, deben buscar la forma de regresar a su país debido a que no tienen los boletos ni el dinero para comprar su pase de vuelta en el avión, detalló, msn.com.

Esto a la postre los lleva a un programa de concursos en la televisión en el que son humillados con tal de entretener al público, sin embargo, antes de esto, pasan por un peculiar trabajo para generar ingresos: destripar pescado.

Luego de que transmiten un comercial de la empresa en el que un pulpo les muestra lo que deben hacer en el trabajo, Homero se aburre de lo que está viendo y toma una anguila para cambiar de canal, no sin antes hacer un chiste sobre Dragon Ball en el doblaje al español: “Qué feo canta. ¿Aquí no hay Dragon Ball Z?”. Este comentario desató el gusto del usuario de la red social quien compartió el momento en su cuenta, generando varias interacciones con el contenido entre más personas.

Cabe destacar que en la versión original Homero sólo dice: “Eso apesta, ¿qué más hay?”, por lo que resulta curioso que hayan decidido hacer un chiste sobre el anime en la versión en español, ya que rara vez hacen referencia a la producción japonesa en Los Simpson. Sin embargo, debido a la popularidad que el anime creado por Akira Toriyama desató en décadas atrás (y que aún se mantiene en parte), era inevitable que chicos y grandes vieran la caricatura por televisión abierta, volviendo muy famosa a la producción.

Eso sí, no hay que pasar por alto que la llegada de la familia amarilla al servicio de streaming no tiene muy contentos a varios fanáticos, ya que algunos chistes específicos fueron cortados en ciertos episodios, sin dejar de mencionar que el capítulo en el que Michael Jackson aparece en su versión de hombre calvo y recién salido de la cárcel no fue incluido en el catálogo. Aun así, muchos están disfrutando de Los Simpson con su suscripción a Disney+.