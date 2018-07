Doble acusación para ex Regidor del PRD de Salvador Alvarado - Noroeste

ELECCIONES

Doble acusación para ex Regidor del PRD de Salvador Alvarado

Ahora ex líder del Sol Azteca, Amalia Miranda, dice que ella no le cedió el terreno a Jesús Pérez y si presentó documentos, ella no los firmó, le falsificaron su rúbrica

Sergio Lozano

03/07/2018 | 3:19 PM

Foto: Noroeste

GUAMÚCHIL._ La ex presidenta del PRD en Salvador Alvarado, Amalia Miranda Pérez, rompió el silencio y lanzó una acusación más en contra del ex Regidor del Sol Azteca, Jesús Pérez, a quien lo señala de haberle falsificado la firma y hacer uso indebido de documentos del partido. Miranda Pérez desmintió que ella haya cedido los derechos de ese solar propiedad del organismo político al entonces Regidor del PRD, Jesús Pérez, en junio del 2016, documentos dijo que no conoce porque ella no elaboró, ni firmó.