Docentes denuncian doble robo en primaria Emiliano Zapata

El director de la escuela señala que son constantes las agresiones al plantel

Alma Soto

Abraham Silvas, director de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en la colonia del mismo nombre, denunció que sufrieron daños en el plantel por dos días seguidos, a pesar de que después del primer incidente, lo reportaron al 911.

Este miércoles, después del medio día, las personas que viven dentro del plantel salieron a hacer compras y fue cuando se metieron los ladrones.

""Se robaron el cable de cobre de un minisplit, forzaron la entrada del salón de clases para arrancar el cobre desde la evaparadora", expresó.

Además, se quejó, forzaron la entrada del baño y se llevaron todas las llaves y lo que pudieron.

Por ese robo, dijo, habló al 911, y le dieron el número de reporte 997910.

"Me habló alguien, el miércoles mismo, de la Policía Investigadora, y dijo que les llama la atención la cantidad de veces que se han metido a hacer daños, que iban a estar investigando, pero resulta que de nuevo se metieron hoy (jueves)", expresó.

El director señaló que el plantel está en una zona muy vulnerable, pegada de las vías del tren desde donde se bajan los "trampas" que muchas veces se quedan en Mazatlán, viviendo abajo del Paso Superior del Café Marino, y por muchos vagos de la misma colonia, quienes presuntamente consumen o venden drogas.

Porque, aclaró, los robos a la escuela no son cosa de estos días de pandemia por Covid-19, cuando se dejó al plantel solo con las personas que viven ahí para cuidarlo, sino desde siempre.

"Ya no recuerdo ni la cantidad de veces que se han metido aquí, se han robado cableado, nos han dañado los minisplit, ya no recuerdo, han sido N veces", lamentó.

El segundo robo fue hoy, jueves, y se metieron a la cocina, arrancando los seguros por dentro y por fuera, con todo y candados, se robaron unos artefactos, despensa, un abanico empotrado en la pared, enseres y cuchillos.

"No he contabilizado, pero el contenedor en el que guardamos los cuchillos está cerrado, no he contabilizado ni revisado el inventario", declaró.

La Policía Investigadora le pidió hacer un nuevo reporte por el nuevo robo.