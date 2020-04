Doctora del IMSS de Costa Rica lamenta que la gente no crea que existe el Covid-19; pide apoyo

La Clínica Número 28 atiende a derechohabientes de Eldorado y Villa Juárez; personal médico comenta que no tiene los insumos necesarios para hacerle frente a la pandemia, y prevé que pueda colapsar el sistema de salud en la Sindicatura, además de que la gente vive como si no pasara nada

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Personal médico de la Clínica Número 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en Costa Rica pide apoyo a la ciudadanía de la Sindicatura, ya que necesita insumos para hacerle frente al Covid-19.

Martha Olivia Salazar Iribe, Subdirectora Médica de la clínica, emitió un exhorto a empresarios y a la sociedad de la Sindicatura de Culiacán para que se les apoyara, dado que no cuentan con goggles, caretas, trajes de protección, cubrebocas, mascarillas N95 e insumos de protección suficiente para la contingencia que se vive en Culiacán.

El miedo dentro de la clínica es mucho, dado que ya se tiene registro de una persona en la Sindicatura que se contagió de Covid-19, y que fue atendida en un hospital de la ciudad, y lo que más preocupa, es que la ciudadanía no está tomando conciencia de que esto es un problema real.

"Hemos visto con profunda tristeza que la población de Costa Rica no le ha tomado la debida importancia a esta contingencia, tal vez por desconocimiento o incredulidad; sin embargo, como trabajadores de la salud les podemos decir que la enfermedad existe y está presente en esta sindicatura, como ya fue anunciado en días pasados por autoridades de salud", detalla el comunicado elaborado por la doctora.

"Me atrevo de manera personal a solicitar sus apoyo ante mi preocupación por el personal a mi cargo, que a causa de esta contingencia fue reducido, pero que continúa haciendo no un doble, sino un triple esfuerzo por sacar adelante su trabajo y el de sus compañeros, que resultará en vano si no recibimos apoyo", añade.

La Subdirectora médica dejó su número de Whatsapp, solo puede atender por esta vía, es el 6677552581, para quien pueda apoyar en lo que está pidiendo para su personal. Actualmente esta clínica atiende a personas que viven en Costa Rica, Eldorado y Villa Juárez.