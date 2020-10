Documental Persistencia expone el drama de miles de familias mexicanas en la búsqueda de sus desaparecidos

Ciudad de México.- En México la desaparición forzada es un problema que aqueja a todo el País. Se estima que hay más de 40 mil personas desaparecidas, siendo uno de los casos más más conocidos el de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La directora alemana Anne Huffschmid se interesó tanto en este tema que quiso mostrar en la pantalla grande la labor especializada que a diario hacen las familias y colectivos para encontrar algún rastro, pista o indicio que los lleve a dar con esas personas que un día se fueron y que jamás volvieron.

Persistencia, que estrena el DocsMX, es un documental que muestra de cerca el trabajo de búsqueda que hacen los familiares de personas desaparecidas en Veracruz y Coahuila.

Las personas a pesar de su dolor, y con sus propios medios, realizan un trabajo que en teoría no les correspondería, una labor que las autoridades no hacen y que la gran mayoría de las veces se queda en una investigación de escritorio.

“A partir de 2015, los familiares de personas desaparecidas empezaron a tomar en sus manos el tema de la búsqueda forense, adquiriendo saber forense, de cómo se localizan los cuerpos, de cómo se sondea un terreno, cómo se hace este scouting, desarrollando su propia metodología y metiéndose en distintos terrenos, provocando que se generara una chispa que se comenzó a difundir en todo el País”, dice Anne Huffschmid en entrevista con SinEmbargo.

La directora menciona que Persistencia es el desenlace de un viaje de investigación que inició hace bastantes años en Argentina, donde tuvo la oportunidad de ver el actuar del equipo de antropología forense.

“Me quedé muy cautivada de cómo una experta podía a través de unos huesitos descubrir la identidad una persona”, menciona.

Fue en 2016, cuando ya se encontraba en México, que comenzó con la idea de realizar el documental luego de que en uno de sus viajes junto al equipo forense conoció a algunas activistas del Colectivo Solecito y del Grupo Vida, quienes habían aprendido sobre labores de búsqueda.

“Así fue como nació esta película, me interesaba mostrar a las familias afectadas no solo como víctimas, no solo en esta calidad de ‘pobres’ que están narrando una y otra vez su historia de terror que están pasando, sino en su hacer”.

Anne Huffschmid menciona que quedó impresionada al ver cómo estos grupos habían aprendido sobre técnicas de búsqueda, desarrollaron su propia metodología e inclusive estaban mejor preparados que las mismas autoridades.

“Estas personas retan a las autoridades, retan a los expertos porque están haciendo un trabajo que en teoría no deberían de hacerlo, pero la hacen, entonces quería narrar un poco la interpelación hacia toda la gente que no estamos directamente afectados por esto que les pasó y que nos inquietara y nos sintiéramos irresponsables por esa noción de afectación”.

Al ver la labor de estos grupos, Anne decidió centrar el documental y su investigación en dos de los estados que destacan por su gran número de casos de desaparición forzada: Veracruz y Coahuila.

“Decido que necesitaba estar en dos lugares representativos y emblemáticos de lo que pasaba en el país y decidí que íbamos a estar en Coahuila y Veracruz. Fue ahí que empezamos a grabar y darle un seguimiento a los trabajos de los familiares en lo que se conoce como la mega fosa de Veracruz en colinas de Santa Fe y en la otra punta del país, en la zona norte en las llamadas ‘zonas de exterminio’ alrededor de la ciudad de Torreón”.

La directora asegura que desde que decidió realizar este documental, estuvo consciente de que hacer esto implicaba un riesgo, pero menciona que quienes realmente están expuestos son las personas que realizan la búsqueda.

Otra de las dificultades que tuvo que superar fueron las trabas de las autoridades, de la Fiscalía de Veracruz que en ocasiones le impedía el acceso a su equipo a las zonas donde encontraban las fosas o hacía demasiados tardados los trámites de los permisos.