Dodgers-Rays, Juego 4: Lo que hay que saber

El lanzador de postemporada moderno está consciente de que su rol depende del lugar y las circunstancias, y las circunstancias ahora destacan al sinaloense Julio Urías y Ryan Yarbrough en el Juego 4 de la Serie Mundial entre los Dodgers y Rays el sábado por la noche en el Globe Life Field.

Hace apenas unos días, Urías estaba despachando a los Bravos con una victoria de tres innings que le dio a Los Ángeles el banderín de la Liga Nacional. Ahora, el zurdo mexicano el abridor y tendrá la oportunidad de tomar ventaja de 3-1.

De su parte, Yarbrough entró al Juego 1 del Clásico de Otoño en una situación apremiante en el quinto inning con la misión de mantener cerrador el partido. Ahora está programado para abrir el Juego 4, en el que Tampa Bay tratará de igualar la serie luego de caer por 6-2 en el Juego 3.

Como mismo el rol de un lanzador puede cambiar de un momento a otro, lo mismo puede pasar con el tono de una serie. Eso es lo que esperan los Rays de cara a un Juego 4 crucial. De los 46 equipos que han tomado ventaja de 3-1 en una Serie Mundial al mejor de siete juegos, lo que pretenden hacer los Dodgers, 40 (87 por ciento) se ha coronado, incluyendo 11 de los últimos 12.

