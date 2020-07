Dolencia de Shohei Ohtani no alarma a los Angelinos

Ohtani estuvo lo suficientemente en salud para participar como bateador designado en el encuentro interescuadras del sábado

ANAHEIM:_ El toletero/serpentinero de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani, sintió algo de rigidez en la espalda después de lanzar en el partido interescuadras del martes, pero el dirigente de la escuadra de Los Ángeles-Anaheim, Joe Maddon, declaró que se siente optimista de que Ohtani realizará su próxima apertura.

Ohtani estuvo lo suficientemente en salud para participar como bateador designado en el encuentro interescuadras del sábado y pegó un doblete contra el relevista Noé Ramírez.

“Me he sentido mejor de la espalda con cada día y ahora no tengo síntomas, así que ya superamos todo eso”, explicó Ohtani por medio de un comunicado divulgado por los Angelinos. “Ya puse a prueba mi espalda en una sesión del bullpen. Los coaches me dijeron que podía agotar algunos turnos si me sentía bien y pude hacerlo”.

La presentación que Ohtani realizó el martes fue la primera acción competitiva desde septiembre del 2018, antes de que el japonés se sometiera a una operación Tommy John y una cirugía en la rodilla izquierda.

“Se siente bien. Obviamente, avanzaremos con cautela por ahora”, expresó Maddon. “Me siento optimista de que podrá lanzar la próxima semana, pero por ahora no es nada alarmante. Sólo sintió algo de rigidez”.

Ohtani está programado para lanzar una vez por semana y jugar como bateador designado de tres a cinco veces por semana esta temporada, tal como lo hizo en su primera campaña en el 2018, cuando fue reconocido como el Novato del Año de la Liga Americana. Ohtani lanzaría los domingos, aunque Maddon señaló que aún no se ha tomado decisión alguna.

