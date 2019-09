Dolores Margarita, 32 aÃ±os al cuidado de los demÃ¡s en Escuinapa

Dolores Margarita, 32 años al cuidado de los demás en Escuinapa

La enfermera recibió este día merecido reconocimiento por su trayectoria

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Después de más de tres dácadas, Dolores Margarita Vega Prado está lista para dejar a sus pacientes, al Hospital General de Escuinapa, para dedicarse a otras labores.

Este miércoles, la enfermera recibió un merecido reconocimiento durante las Jornadas de Enfermería.

“Ha sido tal vez un largo camino, yo empecé con suplencias, como todos, buscando la estabilidad de un trabajo y sólo les puedo decir que no se desanimen, ustedes muchachos pueden”, expresó a los jóvenes en la jornada.

Son 32 años que ha dedicado al Hospital General, pero años antes empezó a laborar con suplencias en la Cruz Roja, en clínicas particulares, buscando que su trabajo fuera reconocido y dando lo mejor de ella a sus pacientes.

En estos últimos días, el director del Hospital General, Sergio Crespo Hernández, le manifestaba el deseo de despedirla en un acto, pero ella no ha querido aceptar.

Esa plática hasta la llevó a buscar atención psicológica en el mismo Hospital General, pensando en porque no deseaba tener un acto para despedirse.

“Entendí que no quería esa despedida, porque tengo nostalgia, tristeza, la verdad, checar por última vez es algo que no pensaba, tener la última checada de trabajo, y si busqué ayuda, es porque debo empezar a disfrutar otras cosas”, señaló.

A partir de ahora se dedicará a otras actividades.

“Hoy sé que no es el tiempo que yo buscaba, sino el que Dios me tiene preparado y puedo decirles que estoy lista ya, para hacer mi última checada laboral, a ustedes jóvenes los invito a aprovechar sus enseñanzas, su vida, hoy entiendo que ésta es la mejor etapa de mi vida, y me voy satisfecha con la labor que hice”.

La enfermera recibió un reconocimiento de la Jefa de Enfermeras, Nora Galván, y de la Jefa de Calidad, Karina Grave Altamirano.