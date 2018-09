Dominan mujeres Premio Binacional Valladolid a las letras 2018

Leonor Ramírez, de Mazatlán, y Virginia del Río, de Monterrey en su obra abordan el universo femenino

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Dos mujeres obtuvieron el Premio Binacional Valladolid a las Letras 2018, la novela aborda un universo femenino comprometido con un mundo interior cargado de espíritus, el cuento Nuevos cuentos para tiempos nuevos revisa la tradición para renovarla con una visión contemporánea, ellas son Leonor Ramírez originaria de Mazatlán y Virginia del Río, nacida en Monterrey, Nuevo León.

Leonor Ramírez, Voces en el espejo

La novela ganadora del Premio Binacional Valladolid a las letras se desarrolla en un mundo fantástico habitado por fantasmas y una forma diferente de percibir la realidad de parte del protagonista.

“La novela desde que comienza se instala en un mundo fantástico, el primer momento es cuando Inés, la protagonista, abraza la ceiba. Todo primer libro tiene bastante de autobiografía, la historia tiene algo de mi vida y me defino como una persona que siente demasiado y que se involucra de una manera muy comprometida con su interior”, comentó.

“Este libro es una manera de exponer para que la gente vea y entienda a estas personas que sienten demasiado y que por esa condición perciben el amor, a la familia, el amor de una manera muy especial y diferente a la mayoría siempre viviendo todo a través de una introspección profunda”.

El mundo femenino es algo que marca Voces en el espejo.

“Hay una identificación de género en la novela, creo que por ser mi primera obra quise contarla desde lo femenino quizá porque es algo que conozco”.

Voces en el espejo narra la vida de una mujer desde su infancia hasta su momento de madurez que es cuando se develan los enigmas que marcaron su vida y su forma de ver el mundo.

La escritora reveló que la novela la inició en febrero del 2017, duró seis meses en escribirla y el resto del tiempo lo dedicó a revisarla .

“Es necesario distanciarse de la novela porque quedas saturado, después revisarla y en ese proceso aprendes mucho. Originalmente tenía 220 páginas y le quitamos 89, no duele porque el resultado es más satisfactorio cuando ves cómo va quedando la obra y siempre va quedando mejor”, consideró.

“Estoy revisando mi segunda novela, creo que va a quedar en seis meses más, es sobre un enfermo que va perdiendo poco a poco sus facultades físicas y mentales, toda la novela es un monólogo interior”.

Nuevos cuentos para tiempos nuevos, de Virginia Ríos

Su rechazo por el texto de la Caperucita roja la llevó a explorar este cuento y trabajarlo para resolver esa desaprobación.

“Me encantan los cuentos tradicionales, pero La Caperucita roja siempre sentí rechazo, le tenía prejuicios porque siempre pensé que era un niña desobediente. No me gusta que se victimice a la mujer, creo que eso más que resolver problemas los aumenta, porque lo que se necesita es empoderar a las mujeres, verlas como heroínas, no como seres débiles”, señaló.

“En cambio, el Lobo siempre me cayó muy bien y me daba dolor que lo mataran; por eso en mi versión de este cuento, el lobo tiene grandes valores, sí es cierto, busca comer porque tiene hambre, pero también busca información, es un animal importante para el ecosistema y tiene muchas cosas positivas”.

En otro de los cuentos le da una vuelta al cuento de La Cenicienta .

Pone en tela de juicios los prejuicios contra las madrastras, y las mujeres que siempre son los personajes antagonistas de los cuentos.

“En mis cuentos las mujeres, en este caso la madrastra es un ser amoroso que siempre busca crear un equilibrio con su amor, es una manera diferente de abordar estos personajes icónicos", añadió.

"Para mí este premio es muy importante porque lo he intentado tantas veces que me quedó claro que el Valladolid tenía la vara muy alta y que por eso no me lo había podido ganar”.

Virginia del Río se desempeña en su natal Monterrey como cuentacuentos, también escribe teatro y trabaja como bibliotecaria.

GANADORAS

- Virginia del Río es la ganadora en la categoría cuento del Premio Binacional Valladolid a las letras por su cuento Nuevos cuentos para tiempos nuevos, le otorgaron un trofeo y un cheque por 80 mil pesos.

- Leonor Ramírez es la ganadora de la categoría novela por su obra Voces en el espejo, ganó un trofeo y un cheque de 150 mil pesos.