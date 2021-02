Domingo Germán ofrece disculpas públicas

Noroeste / Redacción

TAMPA._ El dominicano Domingo Germán, lanzador derecho de los Yanquis de Nueva York, ofreció disculpas públicas el miércoles por lo ocurrido la noche del 16 de septiembre del 2019, hechos que resultaron en una suspensión de 81 juegos por violar la política de Major League Baseball sobre la violencia doméstica.

Germán dijo que está agradecido por la oportunidad de continuar con su carrera de ligamayorista. El lanzador había hablado con sus compañeros durante dos sesiones distintas esta semana. También habló en privado con el gerente general Brian Cashman y con el manager Aaron Boone, a quienes dio las gracias por su paciencia.

“Quiero tomar esta oportunidad antes de contestar sus preguntas para disculparme sinceramente con la familia Steinbrenner, mis compañeros, la gerencia y las personas cercanas que me quieren”, dijo Germán. “He cometido errores de los cuales no me siento orgulloso y por eso quiero disculparme.

“Cuando mi equipo más me necesitaba en el 2019 antes de empezar los playoffs, yo no estaba ahí para ellos, y por eso les pido perdón. Fue muy difícil para mí no estar lanzando y ayudando a mi equipo. Tener que mirar desde lejos me dolió mucho. Pero también entiendo que yo soy el responsable de ponerme en esa situación”.

Las disculpas de Germán llegan días después de que The Athletic, citando a múltiples fuentes, publicara nuevos detalles del incidente que llevó a su suspensión. Germán dijo que él y su novia, Mara Vega, siguen juntos.

La suspensión de Germán incluyó terapias obligatorias y se extendió por 18 juegos de la campaña regular 2019 y la postemporada, más todo el 2020. En verano pasado, Germán anunció en un momento por en Instagram su retiro, pero luego le explicó a Cashman que estaba frustrado por no poder volver a jugar.

Germán reveló que no ha hablado directamente con Hal Steinbrenner, el principal propietario de los Yanquis. Steinbrenner dijo que quiere que Germán se muestre “profundamente arrepentido” antes de que se le permita volver a lanzar en un partido de temporada regular. Germán todavía tiene una opción para ser enviado a las menores, así que los Yankees podrían bajarlo antes de empezar la campaña.

Al momento del incidente, Germán era uno de los mejores abridores del equipo, con marca de 18-4 y efectividad de 4.03 en 27 juegos (24 aperturas) durante el 2019. Boone afirma que la organización sigue viendo a Germán como abridor.

“Mi meta es trabajar duro y retomar mi carrera”, dijo Germán. “Siempre ha sido mi sueño lanzar en las Grandes Ligas y estoy muy agradecido de tener este sueño delante de mí”.

(Con información de MLB)