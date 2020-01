Domingo GermÃ¡n recibe suspensiÃ³n de 81 juegos en Grandes Ligas

Grandes Ligas anunció el jueves que el lanzador dominicano de los Yanquis de Nueva York, Domingo Germán, ha sido suspendido por 81 juegos sin pago de acuerdo con la política de violencia doméstica de MLB.

La sanción de Germán incluye nueve partidos que cumplió el derecho al final de la temporada del 2019, al igual que los nueve encuentros de los Yanquis en la postemporada. En total, Germán cumplirá 63 juegos de suspensión en el 2020. MLB también reveló que el serpentinero ha decidido no apelar la suspensión.

“Mi oficina ha completado su investigación de las alegaciones de que Domingo Germán ha violado la Política de Major League Baseball sobre Violencia Doméstica, Asalto Sexual y Abuso Infantil”, dijo el Comisionado de MLB, Rob Manfred, en un comunicado. “Al revisar todas las evidencias disponibles, he llegado a la conclusión de que el Sr. Germán violó nuestra Política y que la disciplina es apropiada”.

Los Yanquis expresaron lo siguiente, también a través de un comunicado oficial:

“Seguimos firmes en nuestro apoyo del proceso investigativo de Major League Baseball y la acción disciplinaria ejecutada en torno a Domingo Germán. La violencia doméstica, en cualquier forma, es un tema serio que afecta cada segmento de nuestra sociedad. Major League Baseball ha asumido un rol de liderazgo en nuestra industria para hacer una prioridad la consciencia sobre la violencia doméstica y continuaremos apoyando esos esfuerzos. Estamos complacidos con la aceptación de la disciplina de parte de Domingo y esperamos sinceramente que esto indique un compromiso para hacer un cambio significativo y positivo en su conducta personal”.

