Domínguez Nava y Diputados de Morena no cuentan con calidad moral para rechazar cuentas públicas: Vigilantes Ciudadano

El presidente de la asociación civil Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa reveló hace dos semanas que la fracción parlamentaria de Morena ejerció los 4.1 millones en 2019, pero sólo comprobó 219 mil 426.32 pesos

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Luego de revelar que los legisladores morenistas del Congreso local ejercieron gastos por 4.1 millones de pesos y sólo comprobaron una mínima parte, Guillermo Padilla Montiel opinó que no cuentan con la calidad moral para rechazar las cuentas públicas.

"Graciela Domínguez y sus compañeros Diputados no cuentan con la calidad moral para aprobar o rechazar las cuentas públicas de los ayuntamientos ni del Estado, si no han tenido el valor de exigirle a su coordinadora Graciela Domínguez que suba la comprobación de los cuatro millones 144 mil 370 pesos con 45 centavos", fustigó.

"¿Qué esconde?, ¿quiénes son sus asesores?, ¿estarán apoyando alguna candidatura para gobernador, o es un cochinito para los que quieran reelegirse? Mientras no presente sus comprobaciones tenemos el derecho de especular. No se puede hablar de la paja en el ojo ajeno, cuando se tiene un tronco en el propio", reclamó.

Tras las acusaciones del luchador social, Graciela Domínguez dijo a algunos medios que los señalamientos eran 'sesgados y poco serios', a lo que Padilla Montiel responde que siempre han estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, y no avalan malos manejos de recursos públicos.

"No me resulta extraño que para los Diputados de Morena Guillermo Padilla no exista, como parece que los reclamos de los ciudadanos del municipio de Ahome tampoco existen. Y quiero informarles que gracias a nosotros y al apoyo de los ahomenses fuimos los primeros en lograr la tarifa 1F de CFE en el país, de la cual gozan ustedes", comentó, respecto a comentarios de otros Diputados que desdeñaron sus señalamientos.